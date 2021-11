Los cimientos

“Un momentico que estas máquinas no me dejan oír”, era la respuesta de Ramírez a quienes llamaban a su casa a preguntar por los servicios de su nueva empresa. Pero lo que la gente no sabía era que en realidad eran sonidos de máquinas que él grababa de vídeos de Youtube.

Publicidad

Todo era parte de una estrategia para posicionarse como empresa y dar una imagen de seriedad y formalidad, algo que no tardó mucho en convertirse en realidad en la medida en que los clientes se dieron cuenta de la calidad de los productos y servicios que ofrecían.

Así, y tras un trabajo incansable en anuncios por internet y tarjetas de contacto que repartían a sus conocidos, la empresa comenzó a crecer y ampliaron su equipo de trabajo.

“Nosotros pasamos de estar en una bodega de 250 metros a una de 500 metros. Fuimos comprando máquinas mucho más modernas y del 2018 al 2019 tuvimos un crecimiento de más del 50%. Y paradójicamente en 2020, el año de la pandemia, vendimos casi $1.000 millones más que en el año anterior”, cuenta Ramírez.