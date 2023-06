Nuevo golpe a las criptomonedas: EE.UU. demanda a Coinbase por violación a la ley de valores

Los reguladores del mercado financiero de Estados Unidos demandaron a la plataforma de criptomonedas Coinbase, alegando que el hecho de que no se registrara como un lugar de intercambio de valores expuso a los inversores a riesgos.

Al presentar la demanda en un tribunal federal estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo que la falta de registro de Coinbase “ha privado a los inversores de protecciones significativas, incluida la inspección por parte de la SEC, los requisitos de mantenimiento de registros y las salvaguardias contra conflictos de intereses, entre otros”.

“Hoy acusamos a Coinbase, Inc. de operar su plataforma de negociación de criptoactivos como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada, y por no registrar la oferta y venta de su programa de participación como servicio de criptoactivos”, dijo la SEC a través de su cuenta de Twitter.