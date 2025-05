Ruta de la Seda “calentó” a Colombia con Estados Unidos: ¿qué esperar tras dura advertencia del gobierno Trump?

“Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región. Los dólares de los contribuyentes norteamericanos no deben utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”, indicó la entidad americana.

Fue el pasado 13 de mayo cuando Colombia firmó su entrada a la Ruta de la Seda de China, un acuerdo que buscaría mayores oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambos países.

Esta es la principal estrategia de política exterior del gigante asiático, cuyo objetivo general es ampliar y fortalecer las exportaciones chinas hacia mercados distantes. No obstante, ya se anticipaba que esta decisión tendría repercusiones para Colombia en su relación con Estados Unidos, considerando la histórica rivalidad entre ambas potencias.

Durante el XIV Congreso Internacional de Supply Chain y Logística, que se celebra en Cartagena, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), comentó que si bien este acuerdo no es vinculante, es decir, no genera como tal compromisos para Colombia, este no era el momento oportuno para firmarlo, teniendo en cuenta la guerra comercial que vive el mundo actualmente por la política arancelaria de Donald Trump.

“Este no es el momento para hacer ese tipo de anuncios. Debimos esperar a que la guerra comercial se calmara. El mensaje ya fue muy claro: el enviado especial del Departamento de Estado de los Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver, dijo que esta adhesión podría ser muy beneficiosa para las rosas ecuatorianas y el café centroamericano (ambos fuertes competidores de Colombia en el mercado estadounidense)”, señaló Díaz.

Desde la óptica de Rémi Stellian, profesor de la Universidad Javeriana, este anuncio es consistente con la política exterior de EE. UU.: “China sigue siendo considerado una amenaza por parte de Trump. Por ahora, no veo un impacto inmediato. Apenas se acaba de oficializar la participación de Colombia en la nueva Ruta de la Seda y no hay ningún acuerdo concreto, en particular, para proyectos de infraestructura”.