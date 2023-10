“En el primer semestre consolidado de 2023 consolidamos un crecimiento de 1,6%, esperamos terminar el año en 1,8%. Las expectativas han ido subiendo. Por lo pronto, hay que decir que no tenemos expectativas de recesión. Esperamos recuperar la economía en este último trimestre”.

Así, según las estimaciones del ministro, si mañana el resultado de la inflación se ubica por debajo de 11%, en octubre iniciaría la primera reducción del Emisor con 25 puntos básicos. Y si se logra un IPC de 9,2% para el cierre del año, en diciembre la reducción sería de 50 puntos básicos.

“Como no hemos logrado bajar la inflación a la velocidad que se quisiera, no hemos podido obtener un mensaje claro del Banco de la República de en que momento empezará la reducción de tasas. Para la mayoría de los miembros de la junta todavía no es suficiente, y hay que esperar que baje más. Pero hay que decir que la inflación de alimentos ya sigue una senda descendente”.

Analistas de Bancolombia estiman que mañana cuando el Dana entregue los datos del IPC, el indicador durante septiembre haya sido de alrededor de 0,5% mensual, tal que la inflación anual se reduciría en 48 puntos básicos para ubicarse en 10,95%.