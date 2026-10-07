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España pagará un Ingreso Mínimo Vital a los jóvenes mayores de 23 años que viven con los papás

El Ingreso Mínimo Vital aumentó 11,4% en 2026 y alcanza a 2,44 millones de personas, incluidos casi un millón de niños y adolescentes en España.

  • El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda destinada a hogares y personas en situación de vulnerabilidad económica en España. FOTO COLPRENSA
    El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda destinada a hogares y personas en situación de vulnerabilidad económica en España. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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El Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, contempla que determinados jóvenes que viven con sus padres puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se trata de una ayuda creada para prevenir situaciones de pobreza y exclusión social.

La prestación está dirigida a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En el caso de los jóvenes, los requisitos establecen que quienes tengan entre 23 y 29 años y residan con sus padres pueden solicitar esta ayuda, siempre que acrediten que vivieron de manera independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud.

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De esta manera, vivir nuevamente o continuar viviendo con los padres no impide necesariamente acceder al IMV, pero el solicitante debe cumplir las condiciones establecidas para demostrar su situación de independencia previa y su vulnerabilidad económica.

800.000 hogares beneficiados

Desde comienzos de 2026, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital aumentaron 11,4%, después de que en 2025 se aplicara una revalorización del 9%. El pago es de alrededor de 501 euros (1,81 millones de pesos colombianos).

El incremento de este año se sitúa por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), de acuerdo con la información suministrada sobre la evolución de la prestación.

El objetivo de esta ayuda es garantizar un nivel mínimo de ingresos para los hogares con menores recursos y permitir que las personas beneficiarias puedan afrontar sus necesidades básicas pese a encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica.

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Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido actualmente por Elma Saiz, durante diciembre un total de 2.441.647 personas residentes en 799.553 hogares recibieron el Ingreso Mínimo Vital.

Entre los beneficiarios se encuentran casi un millón de niños, niñas y adolescentes, lo que muestra el alcance de esta prestación entre los hogares con menores a cargo.

Para 2026, los beneficiarios reciben el incremento de las cuantías derivado de la revalorización del 11,4%, una subida que supera el IPC y que modifica el valor de las ayudas frente al año anterior.

El IMV se mantiene así como un mecanismo de protección económica para personas y familias que no disponen de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, incluidos los jóvenes que cumplen las condiciones específicas para solicitarlo mientras viven con sus padres.

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Bloque de preguntas y repuestas

¿Los jóvenes mayores de 23 años que viven con sus padres pueden recibir el Ingreso Mínimo Vital en España?
Sí, determinados jóvenes de entre 23 y 29 años que viven con sus padres pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital, siempre que cumplan los requisitos establecidos para acceder a la prestación.
¿En España, cuánto aumentó el Ingreso Mínimo Vital en 2026?
El Ingreso Mínimo Vital aumentó 11,4% desde comienzos de 2026. Esta revalorización se aplicó después del incremento del 9% registrado durante 2025 y se situó por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC).

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