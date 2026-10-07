España pagará un Ingreso Mínimo Vital a los jóvenes mayores de 23 años que viven con los papás

El Gobierno de España, a través de la Seguridad Social, contempla que determinados jóvenes que viven con sus padres puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se trata de una ayuda creada para prevenir situaciones de pobreza y exclusión social.
La prestación está dirigida a personas que viven solas o forman parte de una unidad de convivencia y que no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
En el caso de los jóvenes, los requisitos establecen que quienes tengan entre 23 y 29 años y residan con sus padres pueden solicitar esta ayuda, siempre que acrediten que vivieron de manera independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud.
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De esta manera, vivir nuevamente o continuar viviendo con los padres no impide necesariamente acceder al IMV, pero el solicitante debe cumplir las condiciones establecidas para demostrar su situación de independencia previa y su vulnerabilidad económica.