Como la divisa estadounidense parece estar dando una tregua —y ante la incertidumbre de no saber cuando puede subir otra vez — muchos podrían preguntarse si es un buen momento para comprarla.

El dólar en Colombia ha bajado más de $290 desde el pasado 6 de enero y volvió a cotizar en la franja de los $4.600 , algo que no se veía hace tres meses.

Según los expertos consultados aquí, la respuesta a esa inquietud depende del perfil de riesgo de cada quién y de diversos factores. Algunos coinciden en que quienes piensan comprar para sacar ganancias en el corto plazo se exponen a un mayor riesgo, si es que no son especuladores avezados.

Alexánder Ríos, analista de Inverxia, comentó que si bien la moneda gringa ha mostrado una tendencia bajista, hay señales que hacen prever que volverá a fortalecerse, como el riesgo de recesión global y algunos sucesos locales que se vivirán este año, entre esos, la reforma pensional.

“Bajo ese escenario de incertidumbre, siempre será una buena recomendación tener una moneda fuerte como el dólar y, si es a precios que no veíamos desde octubre de 2022, mucho mejor”, expuso el experto.

Ahora bien, afirmó que también es necesario tener muy claros los motivos para crear esa reserva en dólares: “Si es alguien que quiere proteger su capital de una posible depreciación de la moneda colombiana en un horizonte de seis, 12 meses o más, resulta una buena idea”.

“Pero si es una persona que desea realizar una conversión de su capital para ganar un diferencial de corto plazo, no es tan buena idea, dada la enorme volatilidad que estamos viendo en el peso colombiano”, añadió.

En línea con ello, insistió en que, al momento de comprar los dólares, hay que saber bien cuáles son los objetivos en el tiempo.

“Desde las finanzas personales la tenencia de dólares siempre es una excelente recomendación, pero lo mejor es realizar la compra por lotes. Si por ejemplo se quiere comprar un monto de US$10.000, es recomendable hacerlo en montos de US$2.000, ya que esto le permite a la persona construir una mejor tasa en caso que la divisa continúe su corrección hacia abajo”, puntualizó.

No apto para novatos

La compra y venta de divisas es una actividad a la que se dedican muchas personas en el mundo para obtener ganancias. Sin embargo, en épocas de coyuntura, hay quienes quieren imitar a los que ya saben entrar al mercado y salir con vida. No obstante, hacer forex trading no es algo recomendable, especialmente si no se tiene mucho margen para perder. Poniéndolo en términos cotidianos, es como si alguien que juega póquer por primera vez apostara más de lo que puede para terminar con el bolsillo vacío.