El alcalde Daniel Quintero prometió en campaña que, de llegar al cargo, congelaría las tarifas de servicios públicos. Pero no solo eso no ha pasado –las tarifas han subido, la propia EPM las ha aumentado como ha ocurrido en casi todo el país— sino que a pesar de tener la oportunidad de bajarlas, EPM, por instrucciones del presidente de su junta, el alcalde Quintero, fue la única compañía de servicios públicos del país que no lo hizo todo lo que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) le permitía.

Así, mientras las demás compañías del sector le apostaron al Pacto por la Justicia Tarifaria del Gobierno Nacional y redujeron hasta el 100% de lo que la Creg les pidió para aliviar el bolsillo de los colombianos, EPM y sus cinco filiales (incluida Afinia) decidieron no bajar las tarifas en dos de los ítems que representan cerca del 40% del precio.

Las tarifas tienen cuatro componentes: Generación, Comercialización, Distribución y Transmisión, y en estos dos últimos EPM hizo reducciones. La decisión generó gran malestar en la ministra de Energía, Irene Vélez, o al menos eso contaron quienes la vieron ayer en Isagén, en Medellín, adonde llegó para firmar el pacto y esperaba que todas las compañías se sintonizaran con la propuesta del presidente Gustavo Petro.

¿Por qué la empresa pública no bajó todo lo que se esperaba las tarifas? Los conocedores explican que EPM está teniendo problemas de caja y que tiene dificultades para conseguir créditos. De otro lado posee problemas serios para poner a funcionar Hidroituango en los plazos convenidos y por ende tendría que pagar una multa multimillonaria.

Varias fuentes corroboraron que viéndose en una situación tan complicada, el alcalde Quintero intentó, con el gerente Jorge Carrillo, proponerle a la ministra Vélez que bajaba las tarifas a cambio de que les ayudaran con los plazos o las eventuales sanciones de Hidroituango; al parecer, el trueque no le sonó al Gobierno Nacional y por ende el alcalde no ajustó las tarifas al nivel que lo hicieron las demás empresas.

Carrillo aseguró que la compañía hizo una propuesta que implica “un aporte de aproximadamente 340 mil millones de pesos para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”.