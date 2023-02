“Desde la UPME no hemos recibido información acerca del contrato para importar gas de Venezuela , no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial o de diálogo bilateral en ese sentido”, respondió Carlos Adrián Correa Flórez, director de la Unidad de Planeación Minero Energético (Upme) durante el Gran Foro de Perspectivas Económicas 2023, realizado en Bogotá por EL COLOMBIANO y Valora Analitik.

“Nosotros necesitamos una infraestructura que nos garantice el abastecimiento, garantizando proyectos onshore y offshore, y tener listas las regasificadoras la importación por el Pacífico, de modo que podamos tener suministro mientras se cumple la transición energética”, anotó Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional TGI.

A su turno, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, indicó que “lo único que hay con certeza es que tenemos reservas de gas probadas para ocho años, por lo que se necesitan nuevos contratos de exploración para ampliar esas reservas, de modo que tengamos abastecimiento mientras creamos las energías limpias y para avanzar en la lucha contra la pobreza, a lo que aporta de manera muy importante la conexión a gas de familias que aún cocinan con leña”.

En ese sentido, Correa insistió en que la transición energética es un concepto polisémico. Desde este gobierno lo que hemos querido es entender que la transición energética sin la gente nos lleva a problemas como Colectora, que no ha podido avanzar por consultas previas. No es solamente un cambio tecnológico, decarbonizar la economía y los imaginarios, y si eso no se hace en conjunto con las comunidades vamos a terminar con los mismos problemas de no poder sacar la energía eólica de La Guajira, por eso hablamos de una transición energética justa, que cuente con la gente.