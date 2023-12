“En la vida no hay destino, uno mismo es quien lo labra, se presentan mil caminos y hay que saber cuál es el que uno se traza (...). El que quiere ser mejor hasta derriba montañas”, dice el maestro Aries Vigoth en ese inmortal joropo llamado Predestinación.

Parece escrito para los obstinados que se rehusan a depender un golpe de suerte y reman fuerte para llevar la canoa a buenas aguas.

Sebastián Ramírez tiene 16 años, hace unos días terminó el bachillerato y pedalea 30 minutos desde el barrio San Martín hasta la estación Bello del Metro, ahí toma el tren, baja en Poblado y vuelve a pedalear hasta la sede de Riwi; de regreso es la misma travesía, solo que de la estación Bello al vecindario el trayecto ya es empinado.

“Yo quería ser abogado, pero soy pésimo para leer y mejor dije que no. Al principio no me gustaba la programación, pero empecé a hackear juegos online para tener ventajas, para eso había que hacer tutoriales y a raíz de eso me empezó a gustar la programación”, narró el joven.

Es muy consciente de que este es el sector que dominará el mercado y la economía. Por eso ingresó al proyecto y el propósito a largo plazo es comprarle una casa a su señora madre; en retribución a todo el sacrificio que ha hecho para sacarlo adelante a él y a su hermano.