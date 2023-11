“Nosotros estimamos que la inflación de este año será de 9,66%, con lo cual ese es el piso de la negociación. Por otra parte, la misma Corte nos dice que para el incremento del salario mínimo se deberá tener en cuenta la productividad. En este año ese incremento será seguramente negativo (nosotros lo estimamos -0,7%) por lo que no debería haber ajuste adicional por ese concepto”, indicó Langebaek y agregó que “otro factor que incide en el salario mínimo es la ‘sorpresa política’. Este componente corresponde al aumento en el salario mínimo que no es explicado por los otros componentes. Históricamente el promedio de la sorpresa política ha sido de 1,8 puntos porcentuales. Así las cosas, el incremento máximo del salario debería ser de 9,66% más 1,8%, es decir, 11,46%”.

Las estimaciones más altas están por el lado de las centrales obreras. La CUT, por un lado, aseguró que su propuesta va a ser de dos dígitos. “Aún no la tenemos, la estamos discutiendo en el Comando Nacional Unitario. Cuando se conozca el cronograma, según la agenda, haremos la propuesta concreta”, indicó Fabio Arias, presidente de la CUT. “El aumento tiene que ser de dos dígitos y eso empieza en 10% y termina 99%”, dijo.

Por su parte, Myriam Luz Triana, presidente de la CGT, aseguró que su apuesta es por 13%, pero que el Gobierno no los ha convocado para las mesas de concertación.

“Sí tenemos información de que inician las conversaciones del salario mínimo, pero a esta fracción de la CGT no la han convocado, porque como nosotros no hemos sido voceros del Gobierno, sino que hemos planteado otras situaciones frente a las reformas, a nosotros no se nos ha convocado”, indicó Triana, y agregó que “la CGT sí tiene una propuesta, es 13% de incremento al salario mínimo y una política real que congele los costos de la canasta familiar, para que no se pierda el poder adquisitivo”.