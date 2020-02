Así se vive el polémico regreso de Uber a Colombia

Por su parte, el presidente de taxi Individual, Fabián Quintero, le dijo a EL COLOMBIANO que lo que ha ocurrido es “una clara manipulación de la normativa colombiana. El llamado es a que el Gobierno legisle para seguir igualando la cancha, porque hasta ahora seguimos en las mismas. Reiteramos que lo que está haciendo Uber es competencia desleal”.

El sentimiento es común frente a los representantes de taxis, Felipe Quintero, vocero de la agremiación Taxistas del Sur, indicó que hoy en la noche (20 de febrero) o mañana (21 de febrero) se reunirán los diferentes líderes conductores de La Estrella, Caldas, Sabaneta y Envigado para definir qué decisión van a tomar: “La idea es que nosotros nos unamos nuevamente y volvamos a salir, ya sea con paro otra vez o ya sea esperar qué decisión va a tomar el Gobierno Nacional”.

Por su parte, Sandro Ibarra, abogado y representante de la Asociación Somos Taxistas de Medellín, describió que el nuevo modelo de Uber es una “fórmula disuasoria para calmar las aguas ante el inminente quiebre del taxismo en Colombia, que viene en declive hace mucho rato”.

Y agregó Ibarra que el Gobierno Nacional aún no se ha dado cuenta del problema de fondo que tiene el gremio: “La pregunta que me hago es: ¿quién controla que no se alquile un carro particular. Nos parece una jugada muy inteligente la de Uber, pero al igual sigue amenazando la única fuente para el negocio que tienen los taxis, que son usuarios que requieren transportarse”.

De hecho, según la página web Why Everyone Hates Uber se enmarca el modelo de operación y expansión de la compañía, lo que termina en detrimento de los conductores y también de los usuarios, al tener un público capturado

¿Cómo? en siete pasos. Llega a la ciudad sin permiso de los reguladores, convoca a conductores masivamente, sus usuarios se vuelven una base política para exigir la permanencia del servicio, hace lobby por su modelo especial que no es entendido por la regulación local, ignora la normativa o empieza un camino contra esta, tiene un discurso que se ve optimista frente a la discusión con la competencia y una vez establece el dominio, reduce las tarifas a sus conductores y aumenta su comisión.