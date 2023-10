Ustedes también están edificando en los terrenos que vendió Coltejer, ¿cómo avanza esto?

“Tenemos en venta dos proyectos en los antiguos terrenos de Coltejer, que se llaman Índigo y Velvet, con 545 y 591 apartamentos respectivamente. Los precios van desde los $450 millones hasta los $600 millones.

Las viviendas de Índigo ya se vendieron todas, nos quedan algunas unidades en Velvet. En total, son 22 los proyectos inmobiliarios y de renovación urbana que tenemos en Medellín y el Valle de Aburrá, en zonas como Ciudad del Río, San Diego, Guayabal, Coltejer y Peldar”.

El sector sigue pasando por un momento crítico, ¿cómo ha impactado esto a la compañía?

“Tenemos una coyuntura bastante compleja. Son muchas variables que se han juntado, como la inflación y las altas tasas de interés. En nuestro caso, hemos tenido un alto nivel de desistimiento porque el alto costo de vida ha hecho que muchas de las familias que nos compran no puedan hoy continuar pagando las cuotas de su vivienda, entonces eso ha hecho que renuncien a ese sueño de adquirir casa propia.

Por otro lado, uno de los efectos del aumento de las tasas de interés es que a una familia que el banco le prestaba, por poner un ejemplo, $100 millones a una tasa de interés más baja, ahora le prestan solo $70 millones. Eso nos ha dificultado los cierres financieros, y es otro motivo por los cuales los clientes desisten de comprar.

Todo esto ha provocado que las ventas caigan sustancialmente y que clientes con los que ya habíamos hecho negocio terminen renunciado a ello. Nuestro nivel de desistimientos un año atrás estaba entre 13% y 15%; actualmente estamos en niveles del 22% y 24%; es decir, casi que se ha doblado el volumen de desistimientos”.

Con respecto a los subsidios de vivienda, ¿cómo recibieron el anuncio del nuevo modelo de preasignaciones de Mi Casa Ya?

“Estamos a la espera de que salga la reglamentación para revisar cómo será su operatividad, porque hasta ahora no conocemos los detalles. Pero nos parecen muy valiosos los ajustes, porque, como en el sector todo lo prevendemos con dos o tres años de anticipación, cuando vendíamos bajo el modelo anterior del programa, no sabíamos si el cliente sí tendría o no el subsidio, por lo que no podíamos incluirlo como parte de su plan de pagos.