Grupo Avianca-Viva se quedaría con el 54% del mercado aéreo en Colombia: decisión de autoridades está al caer

Sobre el llamativo silencio de la Aerocivil se especuló que estaba ultimando detalles de la resolución para darle soporte jurídico a la aprobaci ón, e incluso, que no se notificó oportunamente a las partes implicadas.

A pesar de que la Aerocivil informó que daría a conocer la decisión en la mañana de ayer, y luego el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue quien programó una rueda de prensa en ese sentido, finalmente no hubo determinación oficial, por lo que –al cierre de esta edición– no podría descartarse que le bajaran el pulgar a la creación de este holding.

Estos tienen que ver principalmente con los slots —asignación de horarios de aterrizaje y despegue— en el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, la terminal aérea más importante del país.

Aunque en su plan ambas compañías mostraron disposición por devolver 155 slots para que se repartieran entre la competencia, por el contrarios las otras aerolíneas no quedaron satisfechas y se lo hicieron saber a la Aerocivil.

Sinsabor

Tras bambalinas, las terceras interesadas se mostraron bastante descontentas porque los slots que Avianca y Viva entregarían serían a altas horas de la noche o en el horario de 9:00a.m. a 4:00 p.m., principalmente, lo cual no es atractivo a nivel comercial.

Según fuentes del sector, básicamente esto no serviría para consolidar un producto atractivo ni consistente, teniendo en cuenta que buena parte del mercado se mueve en las primeras horas de la mañana o en la noche, entre 6:00p.m. y 9:00p.m., franjas en las que Viva y Avianca aflojaron menos con los slots.

De todos modos, el visto bueno de la Aerocivil no significaría que el negocio esté hecho, ni que Viva vuelva a volar a la brevedad. Por ejemplo, si los terceros interesados no quedan convencidos con las nuevas condiciones podrían apelar y esto tendría fuerza suspensiva, es decir que hasta que no se resuelvan las inquietudes la integración quedaría en el congelador.