Empresas del Valle del Cauca comprometen $220.000 millones para atender emergencia tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento comprometieron $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, zonas golpeadas por el terremoto.
Los recursos fueron canalizados a través de ProPacífico, organización que articula iniciativas entre el sector privado, las instituciones y otros actores de la región. El anuncio se produce mientras avanzan los esfuerzos para atender a las comunidades afectadas y comenzar la recuperación de la infraestructura en los territorios impactados.
“A través de ProPacífico, empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento han comprometido $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura”, señaló el mandatario en su cuenta de X.
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