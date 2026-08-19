Empresas del Valle del Cauca comprometen $220.000 millones para atender emergencia tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento comprometieron $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, zonas golpeadas por el terremoto. Los recursos fueron canalizados a través de ProPacífico, organización que articula iniciativas entre el sector privado, las instituciones y otros actores de la región. El anuncio se produce mientras avanzan los esfuerzos para atender a las comunidades afectadas y comenzar la recuperación de la infraestructura en los territorios impactados. “A través de ProPacífico, empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento han comprometido $220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura”, señaló el mandatario en su cuenta de X. Le puede interesar: Empresas de Proantioquia donan $200.000 millones y proponen a De la Espriella modelo para la reconstrucción

Empresas que hicieron los mayores aportes para la reconstrucción

De la Espriella destacó a ocho compañías que realizaron aportes superiores a $10.000 millones. Se trata de Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Amalfi, Manuelita y Organización Delima. El presidente también agradeció a otras compañías que se sumaron al esfuerzo para atender la emergencia. Entre ellas están Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Bivien, Grupo Diana, Jaramillo Mora, Colgate, Grupo Pichucho, Laboratorios Edo, Clínica de Occidente, Datecsa, Finesa, Supertiendas Cañaveral y Coomeva. Los $220.000 millones corresponden al monto total comprometido por el grupo de empresas articulado a través de ProPacífico. Aunque se conocen los nombres de los principales aportantes, el anuncio no detalló la distribución individual de los recursos entre cada compañía. Lea más: Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

Los recursos apoyarán a Cali, el norte del Valle y Buenaventura

El destino de los recursos estará concentrado en tres de las zonas afectadas por el terremoto: Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura. La ayuda empresarial busca contribuir tanto a la atención de la emergencia como al proceso de reconstrucción, una etapa que requerirá la participación de los sectores público y privado. “Mi profundo agradecimiento a los grandes donantes”, manifestó De la Espriella al reconocer las contribuciones del empresariado de la región. El mandatario también aseguró que espera que más compañías se sumen a la iniciativa durante las próximas semanas, en medio de las necesidades que persisten en las zonas afectadas. Conozca también: Los más ricos se metieron fuerte la mano al bolsillo: han donado más de medio billón de pesos a afectados por terremoto

Empresarios seguirán siendo clave en la reconstrucción

Con este compromiso, el sector privado del Valle del Cauca se suma a las diferentes campañas y aportes que empresas, gremios y organizaciones han puesto en marcha para apoyar a los damnificados y la recuperación de los territorios afectados por el terremoto. La articulación de los recursos a través de ProPacífico permitirá orientar los aportes empresariales hacia las prioridades de atención y reconstrucción de las zonas impactadas. “La solidaridad de nuestros empresarios es fundamental en este momento. Entre todos vamos a reconstruir a Colombia”, concluyó De la Espriella. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: