Parte de los 22.265 empleados de Grupo Sura rompieron su silencio ante la cascada de ofertas lanzadas por Jaime Gilinski y le plantearon al banquero una serie de aspectos que, a su juicio, debe conservar la compañía para que no se quiebre su esencia.

“Hemos celebrado el hecho de que Sura es una compañía sin rostro —el tigre es quizás el único rostro conocido—. Esto da cuenta de que las empresas privadas sí pueden ser sociedades públicas, sociedades que son de muchos, y por eso las decisiones no han correspondido nunca a intereses particulares”, se indica en el documento.

La misiva que no escucharon los Gilinski, Jaime y Gabriel, porque no estuvieron presentes en la reunión, resaltó que los empleados de Sura han construido “una historia con una compañía que no nos pertenece, pero que ha estado presente en las decisiones más importantes de nuestras vidas”.

Igualmente, pidieron a los miembros de la junta continuar con el legado de sus antecesores y proponer estrategias, visiones que sumen y conserven la identidad del Grupo Sura.

Además de leer la misiva, Patiño se declaró a la expectativa de la filosofía empresarial que le inyectará Gilinski a las sociedades del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), en las que ya tiene participaciones relevantes.

La asamblea extraordinaria de ayer escogió la nueva junta de Grupo Sura, que en teoría actuará hasta marzo de 2024, y la cual quedó integrada por Luis Javier Zuluaga y Pablo Londoño (nominados por Grupo Argos), y Gabriel Gilinski y Ángela Tafur (nominados por Gilinski), como sus miembros patrimoniales.

Y como integrantes independientes fueron elegidos Sebastián Orejuela y Luis Santiago Cuartas (nominados por Grupo Argos) y José Luis Suárez (nominado por Gilinski).

Tras esta escogencia, el presidente de Sura, Gonzalo Pérez, resaltó la gestión adelantada en la junta de la compañía por los miembros salientes: María Carolina Uribe, Alejandro Piedrahita, Jorge Mario Velásquez y Jaime Bermúdez (ver Para saber más).

“A ustedes infinitas gracias porque durante años su visión y aporte guiaron nuestras acciones como compañía, reconocemos con gratitud su apoyo y constante liderazgo en la consolidación de lo que hoy somos como organización”, manifestó, suscitando un nutrido aplauso entre los asistentes al teatro Suramericana, en el occidente de Medellín.

Hoy, a las 9 de la mañana en el hotel Marriott de Medellín, la nueva junta de Sura se estrenará en otra reunión extraordinaria de accionistas solicitada por Gilinski a la revisoría fiscal de la compañía, la firma E&Y, con el propósito de introducir una reforma estatutaria.

La idea es que se le permita a la asamblea decidir si el conglomerado financiero acepta o no participar en la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que el mismo Gilinski lanzó por acciones del Grupo Argos, pagando US$4,28 por cada especie.

Grupo Sura con un 35,32% es el principal accionista individual del conglomerado de infraestructura, que es la casa matriz de grandes compañías nacionales como Cementos Argos, Celsia y Odinsa, que hacen presencia en América Latina y Estados Unidos.

El periodo de aceptaciones de la oferta de Nugil, empresa de Gilinski, arrancó el martes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y en las dos jornadas transcurridas se han recibido 11 aceptaciones de interesados en vender sus participaciones.

Esas manifestaciones corresponden a 31.853 acciones de Grupo Argos, es decir el 0,004% de las especies en circulación de la empresa. El plazo de la oferta estará abierto hasta el próximo 6 de julio, pero el oferente podría ampliarlo, según lo establecen las normas.