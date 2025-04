“Banano no debe seguir siendo la fruta más barata del mercado”, Asociación de Bananeros de Colombia

“Hablar de valores de referencia en este negocio es complejo, pues eso depende de la calidad, el sello, el empaque, pero pudiéramos hablar en promedio de unos US$9 dólares. Parte de la discusión que tuvimos a finales del año pasado, es sobre la necesidad de seguir mejorando el precio a los productores, porque no podemos continuar siendo la fruta más barata del mercado, mientras otras frutas a las que les han hecho seguimiento en los últimos 10 años los precios se han duplicado. En contraste, el comportamiento del banano, al contrario de las otras frutas de las mismas góndolas (naranjas o manzanas), el precio ha disminuido”.

“Ese es un tema que algunas personas lo dan por descontado, y creen que ya pasó y se superó, pero desafortunadamente esto sigue haciendo presencia en Colombia. Hoy ha llegado a 300 hectáreas en La Guajira y Magdalena. Hemos insistido en que no se puede bajar la guardia, ni dejar de hacer los protocolos de bioseguridad. Además, le estamos haciendo un llamado al Gobierno Nacional, porque necesitamos el apoyo del ICA para continuar con los convenientes de cooperación que hemos suscrito en años anteriores. En lo corrido de este 2025 no tenemos convenio de cooperación, para sumar esfuerzos y continuar mitigando el riesgo de propagación de esa enfermedad. Y algo que también es muy importante y se debe resaltar, esto no solo ataca al banano también ataca al plátano”.