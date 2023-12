Un sector de los taxistas en Medellín siente que la reciente subida en las tarifas no les ayudará, mas bien, creen que la competencia con las plataformas se les pondrá más difícil.

Duque argumentó que nunca conoció el estudio técnico que viabilizó el incrementó e insistió en que este no era el momento adecuado para subir los precios, toda vez que la inflación está alta y, en esa situación, los clientes van a cuidar muy bien cada gasto.

Y subrayó que la flexibilidad en las tarifas dinámicas les permite a los competidores cobrar un trayecto hasta 46% más barato en las llamadas horas muertas: “Claro que es rentable porque ellos no pagan los seguros ni las mensualidades que asumimos nosotros”.

“Además —agregó— eso lo recuperan en las horas de alta demanda en las que hay muchos pasajeros y pocos conductores libres. Yo creo que es el momento en que nosotros también pensemos en usar inteligencia artificial y en tarifas flexibles”.

Darío Duque afirmó que la rentabilidad del taxi está tan golpeada, que los cupos para operar se han desvalorizado; hoy día venden taxis de segunda hasta en $35 millones y $40 millones.

Juan Camilo Ortiz cambió hace tres años el taxi por un particular y afirmó que “el carro casi nunca está vacío”. Hasta ahora, considera que fue una desición acertada porque trabaja menos y gana más.

Insisten en nivelar la cancha

La inflación, el ajuste tarifario y el aumento de la gasolina son un coctel de situaciones que tienen preocupado a más de un propietario de taxi, puesto que operar cada vez es más costoso y consideran que la cancha de juego no está bien nivelada entre ellos y las plataformas. Darío Duque no pide que las eliminen, pues entiende que ya hay miles de familias que viven de ellas, pero hizo una petición para que regulen la prestación del servicio. Muchos taxistas comentaron que si fue posible aprobar el pago de impuestos aunque no estén domiciliadas en Colombia, a los conductores de plataformas les deben exigir seguros.