Ecopetrol se endeudó por 2.ooo millones de dólares

Durante la jornada de ayer se negociaron 7,09 millones de acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) por un valor de 13.694 millones de pesos. El precio de cierre fue de 1.950 pesos del título. Logró una variación de 2,09 %, frente al precio del viernes de 1.910 pesos. El precio máximo fue de 2.000 pesos y el mínimo de 1.850 pesos. Con este balance la acción estuvo entre las más valorizadas y las más transadas de la jornada. “El comportamiento de la acción no fue ajeno a su naturaleza, pero mientras el precio del petróleo no se recupere de manera importante no se puede considerar que la acción se va a subir de manera relevante y sostenible”, dijo Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa.