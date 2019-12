Aprobada la tributaria, ¿ahora qué viene?

Contexto de la Noticia

radiografía ¿qué más quedó y qué se quitó?

Las entidades del sector financiero: bancos, cooperativas, fiducias, entre otras, pasarán a tener una tarifa de renta de cuatro puntos adicionales para el próximo año y otros tres puntos en 2021 y 2022. Esa sobretasa, que había sido tumbada por la Corte Constitucional por vicios de forma, volvió a ser avalada por el Gobierno. Así mismo, quedó por fuera el impuesto del consumo del 2 % para las viviendas de lujo (918 millones de pesos), una iniciativa, que en el marco del proyecto del año pasado, había desincentivado la compra de este tipo de inmuebles, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

Los beneficios empresariales

Entre el articulado aprobado se encuentra: el descuento del 100 % del IVA para compañías que adquieran bienes de capital contra impuesto de renta, la disminución gradual hasta el 0 % de la renta presuntiva, el descuento del ICA contra impuesto de renta (que entre 2019 y 2021 será del 50 %, y del 100 % desde 2022) y la disminución de la renta desde el 32 % en 2020, hasta 30 % a 2022. Según los ponentes, ayudará a que las empresas superen el valle de la muerte que dice que siete de cada 10 firmas no logran sobrevivir tras los primeros cinco años de funcionamiento, al menos así lo recalca Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Micros, Pequeñas y Medianas empresas (Acopi). “En particular, el descuento del IVA pagado en bienes de capital reduce los costos de la inversión y mejora la estructura de este impuesto, al dejar de castigar la inversión”. Sin embargo, para Fedesarrollo esos cuatro beneficios tributarios le restarían al país un ingreso cercano a los 9,6 billones de pesos para el próximo año, y rozaría los 11 billones de pesos para la vigencia de 2021. Y si bien por la sobretasa al sector financiero y el impuesto del 7,5 % a la remisión de utilidades agregaría 700.000 millones de pesos de recaudo, para la bancada opositora no es suficiente. A lo que Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha pedido dejar de interpretar como un plan que ahonda en la desigualdad.

régimen simple

Esta iniciativa vuelve y deja en firme el que para el Gobierno ha sido uno de los éxitos más importantes por mejorar el recaudo de la nación. La disposición unifica los pagos por los impuestos de renta, impuesto al consumo, IVA e industria y comercio para reducir los trámites de pago, y de esta manera, generar más formalización entre las empresas del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, ya son 8.333 las empresas inscritas. “De igual forma, los pagos de pensiones por parte del empleador se descuentan del simple. Además, a través de este impuesto los restaurantes también podrán liquidar el impuesto al consumo”, según Quintero. Hay que tener en cuenta que el articulado especifica que el beneficio aplica para personas naturales o jurídicas, que entre otros, “en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios, inferiores a 80.000 UVT (es decir, unos 2.740 millones de pesos). En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación estará condicionada a que los ingresos del año no superen estos límites”. Según la Dian, esta disposición seguirá empujando la meta de alcanzar el recaudo anual.

Los artículos que generaron polémica

Uno de los que más despertó rechazo de parte de los congresistas fue el de la posibilidad de incluir un impuesto al consumo del 4 % para toda compra que se hiciera a través de cualquier plataforma digital internacional, plan que fue descartado. Lo que sí quedó fue la eliminación del IVA para cirugías estéticas. Desde el Centro Democrático creen que con la aprobación de este plan se incentivará a la demanda de bienes y servicios para esta industria nacional, pero para congresistas como Germán Navas Talero, las necesidades más importantes del país no pasan por generar beneficios “para tener narices respingadas, sino oportunidades de trabajo digno y aumento del poder adquisitivo de los colombianos”. Sin embargo, a pesar de que la bancada Liberal se mostró en contra del nuevo proyecto, uno de sus representantes a la Cámara, Fabio Arroyave, dijo que en esa propuesta se debería tener en cuenta que también hay cirugías reconstructivas e intervenciones que se hacen por traumas psicológicos. De otro lado, la normalización, que había dicho el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla no volvería a activarse para el próximo año, sí será una realidad. El no castigo para aquellos que omitan la declaración de activos o pasivos (siempre y cuando paguen su deuda) “que hayan quedado sujetos al nuevo impuesto complementario de normalización tributaria”. Un punto que llevó a un llamado de atención de parte de la Fiscalía a la Dian.

las cuatro propuestas de duque

Las iniciativas que según el presidente Iván Duque salieron de la inconformidad de los ciudadanos también aparecen en la hoja de ruta: beneficios para estimular la contratación para menores de 28 años, la devolución del IVA al 20 % de la población más vulnerable (que según el Gobierno beneficiará a 2,8 millones de personas), los tres días sin IVA, y la reducción gradual en la cotización a salud de pensionados desde dos salarios mínimos a 2022, así, con 2 salarios pasará de 12 % a 10, el próximo año, y a 8 en 2022; hasta un salario de 12 % a 8 % y a 4 % respectivamente. Este cambio representaría, al menos 3,5 billones de pesos menos para las arcas del Estado, según datos oficiales. Si bien estas modificaciones son sustanciales y fueron recibidas de manera positiva por los congresistas, Carlos Chacón, representante por el Partido Liberal, dijo que los nuevos aportes de salud se muestran como un beneficio para los pensionados, pero se desconoce que el artículo 48 de la Constitución Política declara que para este tipo de jubilados se debe garantizar el pago total del salario mínimo como renta mensual. Por lo demás, dice el Gobierno, los jubilados dejarán de pagar 390.000 millones de pesos en 2020.

la estrategia del gobierno por los votos