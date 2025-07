El mandatario colombiano sostuvo que no creía que “un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando , un problema en Gaza y un problema en Ucrania y Rusia se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia”. No obstante, este viernes volvió a circular un pronunciamiento de hace menos de un mes en el que Petro deja entrever otra postura.

Las declaraciones del primer mandatario fueron una respuesta al comunicado del Departamento de Estado, en el que se precisa que el secretario Marco Rubio llamó a Washington a John T. McNamara, el encargado de Negocios en la Embajada, para “consultas urgentes” tras declaraciones que calificó de “infundadas” por parte de los más altos niveles del Gobierno de Colombia. No obstante, no se precisa a qué afirmación o hecho puntual se hace referencia.

“No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina”, dijo este jueves el jefe de Estado, días después de que se conocieran los controvertidos audios del excanciller Álvaro Leyva en los que dice que buscó en secreto la complicidad de dirigentes de Estados Unidos para sacar a Petro del poder. Aunque eso no ha sido probado.

En esa línea, citó “informaciones” y aseguró que “cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia” había estado hablando con el secretario de Estado. “También sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal General de la Nación en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia –que no es Uribe, ojo–, está aliado con el narcotráfico buscando que gentes y fuerzas en Colombia y Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado”.

En ese momento, en medio de pullas, el presidente le lanzó un mensaje directo a Rubio. “Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, y que hoy debe entrar a dialogar con los conciudadanos y las conciudadanas de los pueblos latinoamericanos que trabajan allá legal o ilegalmente, lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos”.

Al conocer la decisión adoptada por el Departamento de Estado de llamar a consultas a McNamara, Petro no tardó en responder y emitió un mensaje en la red social X en el que –de manera recíproca– anuncia que también llamará a consultas al embajador Daniel García-Peña.

“ Díaz Balart, no intentes derribar al presidente de Colombia, porque desencadenarás la revolución colombiana” , declaró en ese entonces el primer mandatario.

Este jueves también se pronunció la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien de manera indirecta respondió a los reparos de Petro y sostuvo que “levantar la voz no es injerencia, es deber moral”. En ese sentido, ratificando ser representante “de miles de colombianos-americanos”, señaló que no se quedará callada “ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare. ¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela”.