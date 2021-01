Inflación de 2020, la más baja en la historia del Dane

ANÁLISIS

La crisis de la covid y las finanzas personales

Cristina Arrastía

Vp. de Negocios de Bancolombia

La crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19 acentuó mucho más la necesidad de contar con un manejo responsable de las finanzas ​personales, pues es en los momentos de crisis cuando el ahorro puede significar la diferencia entre no cumplir los sueños y cumplirlos. Por eso, la discusión no debe darse alrededor de si ahorrarlo todo y anular el gasto, pues resulta imposible. Es, más bien, cuánto ahorrar para estar tranquilo en el futuro y cuánto gastar para estar bien hoy. El secreto está en balancear bien estos elementos y la mejor forma de hacerlo es a través de un presupuesto. Al momento de realizarlo es importante revisar los ingresos, los gastos y cuánto queda, tener metas claras y objetivas. De esa forma se gastará de mejor manera el dinero, asegurando un ahorro por pequeño que este sea y cubriendo las necesidades. Se debe tener en cuenta qué tanto se destina; para el gasto como para el ingreso existen ciclos en los que entra más dinero o donde toca gastar más, y por esa razón se requiere contar con un flujo de caja. En caso de que al cumplir con las obligaciones quede algo extra, es bueno invertirlo o ahorrarlo. Es clave dejar de pensar solo en las finanzas del próximo mes y considerar las de mediano y largo plazo. Una correcta planeación dará menos estrés financiero. El ahorro es vital en las finanzas personales. Es el mecanismo más potente para alcanzar ciertas metas o darse gusto, y ello debe ser planeado. En teoría, una persona debería ahorrar como mínimo un 10 % de su salario, lo que busca que en 10 meses logre obtener lo correspondiente a un mes de ingresos. Si no se tiene forma de ahorrar dicho porcentaje no se desmotive y ahorre lo que pueda. El aumento de los ingresos, y más en momentos de incertidumbre como en el que nos encontramos, se convierte en el mejor aliado para cumplir con los objetivos que se tengan para el año.