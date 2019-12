Así fue 2019 para el comercio exterior nacional

Agrega que “es extraño que aunque existen mejores condiciones que en años atrás con respecto a infraestructura y tratados comerciales, no se vean aún mejores resultados, en especial en manufacturas”.

Afortunadamente, Colombia no se encuentra allí. Es más, el país está en el 10 % de los que no se va a desacelerar, y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el Banco Mundial y el propio FMI han ubicado la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) nacional entre 3,3 % y 3,4 %, por encima del 2,7 % del año pasado.

Cifras bilaterales

En los diez primeros meses nuestro país realizó exportaciones a la CAN por 2.597 millones de dólares, apenas el 7,8 % de todo lo que vende al exterior, mientras que nuestras compras a esas naciones ascendieron a 2.727 millones de dólares.

“El problema grande sigue siendo que nuestro nivel de exportaciones no ha crecido al ritmo que se espera, sobre todo el de bienes no mineroenergéticos y de valor agregado como manufacturas y alimentos procesados. Se sigue exportando a los mismos mercados con valores similares”, opina Raúl Ávila, profesor de Economía de la Universidad Nacional (ver Paréntesis).

Publicidad

Para el experto, el gran obstáculo, más allá de no aprovechar una tasa de cambio favorable, está en que la industria local no genera valor agregado en sus bienes, con lo cual no se observa, por lo menos en términos de valor, una evolución.

En igual sentido opina Daniel Velandia, director de Research de Credicorp Capital, quien menciona que “hay estudios que demuestran que la variable más importante para las exportaciones no tradicionales, es decir, las no mineroenergéticas, es el crecimiento de los socios comerciales, más no el dólar”.

Y a esto se le suma otro problema como una baja apertura económica. Por ejemplo, en junio de este año, el Banco de la República compartió el estudio ‘Cadenas Globales de Valor, Crecimiento y Protección Arancelaria en Colombia’, elaborado por Juan José Echavarría, Iader Giraldo y Fernando Jaramillo.

En el reporte explican que Colombia redujo sustancialmente su tarifa nominal (impuesto a un producto cuando cruza una frontera) promedio, “desde niveles cercanos a 45 % en 1989 a menos de 10 % en las décadas siguientes, pero, a diferencia de lo que ha hecho el resto del mundo, ha elevado sustancialmente la dispersión del arancel en las décadas recientes”.

Publicidad

Añaden que el tributo nominal máximo “se elevó de 35 % en 1995 - 2001 a 80 % en 2003 - 2008 y a 98 % a partir de 2009, y el arancel efectivo máximo de 73 % en 1995 - 2001 a 400 % en los años siguientes”, y concluyen que un impuesto disperso crea incentivos al flagelo creciente de la corrupción, mientras que “un arancel bajo y relativamente homogéneo presiona a las firmas a innovar y conduce a mayores exportaciones”.