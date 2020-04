Durante emergencia, el sector financiero ha dado alivios por $32,2 billones

El sector financiero recopiló los aportes que ha otorgado en Colombia conforme avanzan los días en medio de la emergencia sanitaria. Según explicó Asobancaria, hasta el momento se han aplicado alivios a 1.416.405 obligaciones financieras que equivalen a 32.2 billones de pesos.

“De estos ajustes a los créditos, aproximadamente el 53 % corresponde a la modalidad de vivienda, 29 % a consumo, 17 % a comercial y 1 % a microcrédito”, añadió el gremio.

Además, apuntó que las entidades han realizado ajustes a las condiciones de los créditos que estaban en mora igual o superior a 30 días al corte 29 de febrero de 2020.

En ese sentido, apuntó que se han aplicado alivios a 24.747 obligaciones financieras “que equivalen a 463.900 millones de pesos, de las cuales aproximadamente el 59 % corresponde a la modalidad de vivienda, 36 % a consumo, 3 % a comercial y 2 % a microcrédito”.

“Es necesario indicar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores; además no se cobrarán intereses sobre los intereses, y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo”, puntualizó Asobancaria.