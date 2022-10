Este viernes, el dólar abrió la jornada a $4.546,34 en promedio, lo cual representó un aumento de $14,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que hoy se ubica en $4.532,07.

Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tuvo un precio de apertura de $4.559,50, un mínimo de $4.542 y un máximo de $4.610,70. Durante la jornada se han negociado más de US$36,4 millones a través de 43 transacciones.

A las 11:10 a.m. cotizaba a $4.604,00 en promedio, con un aumento de $71,93 frente a la TRM.

Los expertos esperan que la volatilidad continúe, en medio de la fortaleza del dólar a nivel mundial luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera su tasa de referencia en 75 puntos básicos la semana pasada, dejándola en 3,25%.

“Este tercer trimestre que termina hoy arrancó el primero de julio en niveles de $4.174,98 y termina en niveles que rondan los $4.525. Este trimestre también fue cuando se marcó el mayor precio del dólar en Colombia, cuando los mercados comenzaron a reflejar, en el precio del dólar, la crisis de las hiperinflaciones en el mundo. Esperemos que este último trimestre sea mejor, aunque las noticias que recibimos no son alentadoras, continúan las hiperinflaciones en el mundo, la guerra se intensifica, China sigue encerrándose, las bolsas no dejan de perder dinero y el dólar no para”, dijo Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana.

La tasa de cambio sube luego de la decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, a 10%, un incremento menor al que esperaba el mercado.