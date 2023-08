En esta edición de la encuesta, las condiciones sociopolíticas se mostraron como el aspecto más relevante a la hora de invertir, al ser elegido por el 25,8% de los analistas (vs. 24,2% el mes anterior). La política monetaria se ubicó en segundo lugar con 22,6% de la participación (vs. 27,3% el mes anterior). Le siguen, en su orden, la política fiscal y el crecimiento económico, con 19,4% y 9,7% de la participación, respectivamente (vs. 12,1% y 18,2% el mes anterior).

Por su parte, factores externos y condiciones de seguridad aumentaron su importancia, pasando de 9,1%% y 6,1% a 9,7%, respectivamente. Otros factores aumentaron de 3,0% a 3,2%.

Es de recordar que en julio la junta directiva del Banco de la República decidió dejar inalterada la tasa de intervención en 13,25%. La próxima reunión en la que se tomará decisión de política monetaria será el 29 de septiembre de 2023.