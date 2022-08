Y frente a quienes anotan que con estas nuevas iniciativas fiscales se graduará de ricos a quienes ganan más de $10 millones, respondió: “Esto no es pedirles a los ricos que contribuyan, es pedirle a las personas con capacidad de contribuir, que lo hagan. Una persona de $10 millones no estará en la categoría del dueño de un grupo empresarial, pero algo que sí tiene en común es que puede contribuir y aportarle a la sociedad”.

No más obsequios

Desde la perspectiva del viceministro Guevara son múltiples los casos de empresas que adquieren apartamentos, y hacen compras suntuosas en las que usan el NIT (Número de Identificación Tributaria), para que no figuren a nombre de una persona natural, y evitar el pago de impuestos.

“Adicionalmente, hay una gran parte de tierras, fincas de recreo, que aunque con esta reforma tributaria no las vamos a alcanzar, con el catastro multipropósito aspiramos a que muchos de esos predios paguen”, mencionó el funcionario.

Sobre la eliminación de los Días sin IVA declaró que una vez aprobada la reforma, inmediatamente se acabarán este tipo de regalos tributarios. “Esa es la propuesta y creo que no hay resistencias frente a ellas”.

En el caso de las zonas francas que tienen beneficios tributarios, pero no están cumpliendo el objetivo de ser verdaderamente exportadoras, el viceministro estimó que alrededor del 50% de estas deberán retomar ese foco, so pena de quedarse sin esos privilegios.

¿Y dónde está la evasión?

Según las cuentas del director de la Dian este fenómeno puede estar en un rango amplio, entre $40 billones y $80 billones, y sostuvo que parte de esos montos pueden estar entre ese 1% de la población colombiana que deberá contribuir más con esta reforma.

No obstante, destacó que la mayor parte de ese 1% de personas de altos ingresos son “cívicas, cumplidoras de la ley”, pero sostuvo que en ese grupo hay algunos “conocidos”, que exigen grandes pagos en efectivo, y se vanaglorian de pagar menores impuestos “porque tienen un contador que les ayuda a hacer la trampa”.

En conjunto, Reyes también incluyó a los restaurantes que siempre tienen el datáfono dañado, los médicos o profesionales que cobran sus servicios en efectivo y las tiendas que venden perfumes o accesorios costosos y solo aceptan pagos en efectivo.

“Es importante no estigmatizar a ninguna profesión, ni a ningún grupo en particular porque en todos hay muchos cumplidores de la ley y merecen reconocimiento. Pero, en algunas prácticas comerciales y en profesiones liberales, que no son de asalariados ni empresas 100% formales, es donde están esos entre $40 billones y $80 billones que necesitamos”, enfatizó.

Otro de los mensajes que dejó Reyes entre los asistentes al auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín, sede El Poblado, es que el trabajo y el capital deben tributar más en Colombia, y hacer que el recaudo suba del 19% del PIB a más de 30%, que es el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

“Si está reforma pasa como está diseñada deberíamos lograr un nivel de recaudo cercano al 21%, aún lejos del promedio Ocde, pero para aumentar esas cifras será necesario avanzar en la lucha contra la evasión”, comentó.

Aunque en 2019 el anterior Gobierno habló de inversiones por más de US$500 millones para modernizar la Dian, esta tarea aún está en ejecución y al decir de Reyes se deberá invertir otro monto importante de recursos, sin precisar la cuantía.