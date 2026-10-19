Deuda de Colombia llegaría a máximo histórico en 2027 y el Gobierno tendría que financiar $266 billones

Las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central (GNC) podrían alcanzar $266,3 billones en 2027, equivalentes al 12,2% del producto interno bruto (PIB), en medio del deterioro de las finanzas públicas y de las obligaciones que deberá cubrir el Ejecutivo. Así lo advierte Corficolombiana, que proyecta que la deuda neta llegaría al 65,7% del PIB incluso si el Gobierno ejecuta parcialmente el ajuste fiscal que anunció.
El panorama representa un desafío para las cuentas públicas, pues el país tendría que conseguir recursos para atender sus gastos, pagar intereses y cumplir los vencimientos de la deuda, al tiempo que intenta reducir el déficit fiscal.
El Gobierno anunció un proyecto de ley de Rescate Fiscal con medidas por cerca de $45 billones, equivalentes al 2,2% del PIB. Sin embargo, Corficolombiana considera que su implementación podría tomar más tiempo del previsto y que, bajo un escenario de ajuste parcial, el endeudamiento seguiría aumentando hasta alcanzar un máximo histórico.
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