Deuda de Colombia llegaría a máximo histórico en 2027 y el Gobierno tendría que financiar $266 billones

Las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central (GNC) podrían alcanzar $266,3 billones en 2027, equivalentes al 12,2% del producto interno bruto (PIB), en medio del deterioro de las finanzas públicas y de las obligaciones que deberá cubrir el Ejecutivo. Así lo advierte Corficolombiana, que proyecta que la deuda neta llegaría al 65,7% del PIB incluso si el Gobierno ejecuta parcialmente el ajuste fiscal que anunció. El panorama representa un desafío para las cuentas públicas, pues el país tendría que conseguir recursos para atender sus gastos, pagar intereses y cumplir los vencimientos de la deuda, al tiempo que intenta reducir el déficit fiscal. El Gobierno anunció un proyecto de ley de Rescate Fiscal con medidas por cerca de $45 billones, equivalentes al 2,2% del PIB. Sin embargo, Corficolombiana considera que su implementación podría tomar más tiempo del previsto y que, bajo un escenario de ajuste parcial, el endeudamiento seguiría aumentando hasta alcanzar un máximo histórico. Le puede interesar: Senado debatirá Presupuesto 2027 con recorte de $8,36 billones en el pago de la deuda pública

Las necesidades de financiamiento se duplicarían

El diagnóstico fiscal se agravó tras la actualización del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que eliminó $30,2 billones de ingresos contingentes, corrigió supuestos macroeconómicos e incorporó obligaciones que estaban omitidas o presupuestadas de manera insuficiente. Según el análisis de Corficolombiana, el déficit total del Gobierno Nacional Central pasaría de una proyección inicial de 5,3% del PIB en 2026 a 7,2% en los cálculos oficiales actualizados. La firma estima que podría llegar hasta el 7,8% del PIB este año. Para 2027, antes de incorporar nuevas medidas de ajuste, el déficit alcanzaría el 9,4 % del PIB y la deuda neta se ubicaría en el 66,2 % del producto. En ese contexto, las necesidades totales de financiamiento aumentarían de $130,4 billones, equivalentes al 6 % del PIB, a $266,3 billones, que representan el 12,2 % del producto. Es decir, el monto que tendría que financiar el Gobierno sería más del doble del contemplado inicialmente. El Ejecutivo prevé desembolsos de crédito por $238,6 billones, de los cuales $150,9 billones provendrían de fuentes internas y $87,7 billones de fuentes externas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A esa presión se suma el servicio de la deuda, que asciende a $155,4 billones. De ese total, $94,4 billones corresponderían al pago de intereses, una carga equivalente al 4,9 % del PIB y al 31,6 % de los ingresos del Gobierno Nacional Central. La proporción contrasta con la registrada en años anteriores: los intereses absorbían el 17,2% de los ingresos del GNC en 2019 y el 23,6% en 2026, según el informe. El aumento reduce el margen de recursos disponibles para atender otras obligaciones del Estado. Lea más: Colombia podría acceder a un crédito del FMI de hasta $56,6 billones, ¿qué está en juego?

El ajuste fiscal no evitaría que la deuda siga aumentando

El plan de rescate fiscal anunciado por el Gobierno busca un ajuste equivalente al 2,2 % del PIB, cerca de $45 billones. La iniciativa pretende reducir el déficit primario, aliviar las necesidades de financiamiento y contener el crecimiento del endeudamiento. No obstante, Corficolombiana advierte que todavía no se conocen los detalles de las medidas, su distribución entre mayores ingresos y recortes de gastos, ni cuánto de su efecto sería permanente. También señala que las iniciativas que requieren aprobación del Congreso deberán superar las etapas legislativas y de implementación durante 2027, lo que podría limitar su impacto en ese año. Por ello, la firma plantea un escenario de ajuste parcial de 1,6 % del PIB, equivalente a cerca de $33 billones. De ese monto, dos terceras partes provendrían de recortes de gasto y una tercera parte de mayores ingresos. Con ese ajuste, el déficit total se reduciría al 7,8 % del PIB en 2027 y el déficit primario bajaría del 4 % al 2,9 % del producto. Aun así, la deuda neta aumentaría del 60,1% al 65,7% del PIB, un nivel que superaría el registrado durante la pandemia. El informe advierte que la consolidación fiscal requerirá un proceso de varios años, con medidas permanentes sobre ingresos y gastos, reformas institucionales y metas intermedias para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas.

Los canjes de deuda alivian los vencimientos, pero no eliminan las obligaciones