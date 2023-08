Declararon a William Shaw como controlante de Ultra y pagará millonaria multa

En esa misma entrevista, relató cómo en sus inicios fue contratado por su propio papá, ya que este le habría dicho que no tenía cómo pagarle la universidad: “Hijo, vente a trabajar conmigo, me fui a trabajar a la fábrica de computadoras e impresoras de mi papá y a los dos meses me corrió por vago, yo no sabía lo que estaba haciendo”, relató el empresario.

William Shaw siguió su pasión por el mercado aéreo y consiguió un trabajo que lo mantendría cerca de este entorno: “Empecé el 16 de febrero del 93 como agente de tráfico, el puesto más bajo que existe dentro de todo el escalafón de las aerolíneas y luego me volví supervisor, supervisor del aeropuerto, supervisor de rampla, agente de call center, gerente de ventas Colombia 1998, director general, vicepresidente para Estados Unidos en carga y fue allí donde la vida me dio muchas vueltas”, relató.