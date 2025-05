En el primer trimestre la economía colombiana tuvo su mejor desempeño en más de dos años, ¿qué hay detrás?

Sin embargo, no todos los análisis fueron tan optimistas. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) reconoció el dato positivo del crecimiento, pero advirtió que el primer trimestre de 2025, a diferencia del año anterior, no contó con Semana Santa (en 2024 fue en marzo) por lo que la cantidad de días hábiles entre un período y otro no fue la misma.

Según la Andi, esto impactó particularmente la lectura del sector agropecuario, cuyo crecimiento anual del 7,1% se modera a un 5,9% al ajustar por efectos estacionales y compararlo con el último trimestre de 2024. De igual forma, el sector manufacturero pasa de un crecimiento anual del 1,4% a una contracción del -0,4% bajo la misma perspectiva estacional.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, expresó profunda preocupación por sectores rezagados como la construcción, históricamente un importante generador de empleo y encadenamientos productivos, y la industria, que aunque muestra un leve crecimiento (1,4%), aún no consolidad una recuperación sostenida.