A pesar que tanto la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, como presidentes de gremios del sector, como Camilo Sánchez de Andesco, llevan diciendo desde octubre de 2022 que los precios van a bajar, estos aún no lo hacen.

Lo otro, dijo, es que si bien puede que sigan subiendo, ya no lo hacen con base al IPP, sino al IPC. “ Para que los precios realmente bajen, el Gobierno va a tener que poner recursos”.

Según el presidente de Andesco los usuarios deben entender que esto no es un problema de Colombia. “ En todo el mundo la tendencia del costo de servicios sigue al alza, lo que pasó en Colombia es que logramos quebrarle el cuello a la tendencia”.

Precisamente es un futuro que no es muy prometedor para el dirigente gremial. Pues si bien es cierto que han mejorado algunas condiciones como una guerra ya conocida en Ucrania y una crisis de contenedores ya prácticamente solucionada, “aún tenemos una tasa de cambio muy alta y se avecina un verano que puede ser muy largo”.

“Cuando usted va a comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia o de Nueva York, por ejemplo, usted no las compra pensando en el presente, sino en el futuro”, dijo.

Su funcionamiento , para Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), no se basa en las condiciones actuales, sino en las futuras.

Pero acá ‘vuelve y juega’ la pregunta que se hizo el presidente Gustavo Petro en septiembre del año pasado, cuando dijo que no entendía cómo si las represas estaban llenas de agua (por la lluvia), el precio de la energía estaba subiendo en las facturas de luz. Esos embalses a noviembre estaban en 87%.

En el caso de la Costa Caribe, por ejemplo, se presentan unos incrementos superiores al resto del país y esto se debe a la negociación que se hizo para que dos empresas prestaran el servicio, la cual implicó que se incorporaran las pérdida para que se pudiera hacer el cierre financiero.

“Eso era lo que se tenían que hacer y, lastimosamente, lo terminan pagando todos en la factura de luz”. De no haberse sumado, dijo Sánchez, no se hubiera dado el cierre financiero y por ende, ese “problema le queda al Gobierno, por lo que se hubiera podido presentar un Electricaribe 2”.

Los datos proporcionados por XM, operador del Sistema Interconectado y administrador del mercado mayorista, muestran solo 20% de la energía consumida por los hogares se compra en bolsa.

Es decir, el precio de la luz de cuatro de cada cinco casas no depende del precio de la energía en bolsa. Sin embargo, esa otra casa que representa el 20% que sí se abastece de la bolsa, sería una de las responsables del aumento de precios.

Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, varios parlamentarios en el país estarían pidiéndole al Gobierno Nacional que intervengan la Creg y de esta manera puedan establecer el precio de los servicios públicos por decreto, o, en el peor de los casos, se imponga una tarifa límite para que las comercializadoras definan el precio de la energía. “Y experiencias de ese tipo hemos tenido en todo el mundo y casi siempre, por no decir siempre, esos procesos no terminan bien. Entonces son sugerencias que me parecen irresponsables”, dijo.