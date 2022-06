Para que no pierda el beneficio del IVA, solo puede adquirir tres unidades del mismo bien vendidas por el mismo responsable. Cuando se trate de productos que vienen en pares, se entenderá que ese par corresponde a una unidad.

No exceda la cantidad de productos

El descuento es físico y electrónico

Publicidad

Los consumidores podrán adquirir todas las categorías que aplican para el incentivo (ver gráfico), ya sea en la sede de los establecimientos comerciales o a través del comercio electrónico. Si la compra es digital, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el usuario tiene derecho a conocer la cantidad de unidades disponibles en inventario, de tal manera que su pedido esté garantizado.

La factura de compra es electrónica

Si al momento de pagar en las cajas le solicitan datos personales, no se alarme, son necesarios para expedir la factura electrónica; sin ella no puede aplicarse el descuento del IVA. Además, este es el instrumento que, al final de la jornada, sirve para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sepa con exactitud cuánto se vendió. Si la factura tiene una fecha diferente al Día sin IVA no se aplica el descuento.