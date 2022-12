6. Busque información del servicio al cliente: Los sitios de compras en internet seguros tienen su línea telefónica de servicio al cliente o su dirección de correo electrónico disponible. Además, verifique si tienen accesibles sus políticas de reembolsos e intercambios en la página web.

7. No caiga en estafas de correo electrónico. En los días de descuento suele aumentar el envío de correos electrónicos de los estafadores con virus en forma de regalo u oferta especial. No abra correos electrónicos de alguien que no conozca o de un sitio que no haya visitado.

8. Utilice métodos de pago seguros. Las tarjetas de crédito son generalmente la forma más segura de pagar artículos en línea. Evite utilizar opciones como transferencia bancaria, envío de efectivo o cheques por correo.

9. Mantenga un registro de sus estados de cuenta y monitoree sus transacciones en progreso, para asegurarse de que no se hayan agregado cargos ocultos o que comercios sospechosos estén retirando fondos de su cuenta.

10. Nunca brinde más información de la necesaria. Tome el tiempo para leer la política de privacidad del comercio y validar dónde se almacenará y cómo se compartirá su información. Cuanta más información comparta, más accesible será para un estafador.

Según datos de la Cámara de Comercio Electrónico (CCE), en 2021 los colombianos compraron $40 billones a través de canales online. Según los datos per cápita, en promedio, cada Colombiano realizó 5,35% compras online y gastó $782.000, métricas que este 2022 pueden ser similares o superiores. De ahí el riesgo potencial frente a las estafas y hurtos por internet.