Hay que mencionar que Irán es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y es el quinto mayor productor a escala mundial. De acuerdo con las agencias internacionales, el temor no obedece a que el crudo de los iraníes deje de abastecer el mercado; la preocupación es causada por el bloqueo que ese país podría ejecutar en el estrecho Ormuz , una vía clave para el tránsito de los buques tanqueros.

Como suele ocurrir siempre que se presenta un enfrentamiento de esta magnitud, los mercados tratan de anticiparse a los posibles impactos. Y en este caso, se manejan varios escenarios.

Por ejemplo, Vivek Dhar, analista internacional, apuntó que “para que este conflicto tenga un impacto duradero y significativo en los mercados petroleros, debe haber una reducción sostenida en el suministro o transporte de petróleo. Si los países occidentales vinculan oficialmente la inteligencia iraní con el ataque de Hamás, entonces el suministro y las exportaciones de petróleo enfrentan riesgos inminentes”.

Desde su perspectiva, el conflicto palestino-israelí aumenta el riesgo de que barril de Brent llegue US$100 al cierre de 2023; una realidad que sería agridulce para un país como Colombia, toda vez que entrarían más dólares por las exportaciones del hidrocarburo (enfriando el precio de esa divisa en el país) pero aumentaría la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc), causando que el galón de gasolina corriente tenga que subir más de lo que proyecta el Gobierno.

Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más fuertes del mundo, tiene una visión diferente y estima que el impacto de las hostilidades sería limitado, no cree que se extienda el efecto. Es decir, prevé una reacción moderada a largo plazo en las cotizaciones del crudo.

Para Andrés Moreno, asesor y analista financiero, el territorio en conflicto no es representativo para el abastecimiento de otras materias primas, como sí lo son Rusia y Ucrania en todo lo relacionado con agroinsumos.

“Increíblemente, lo que ocurra en algunos países no afecta a los mercados mundiales. Algunas personas vieron riesgos y lo que hemos observado es que los mercados de capitales han subido y el dólar en Colombia ha bajado. Es decir, esto no es un riesgo en la medida en que no se extienda a otras naciones”, añadió.