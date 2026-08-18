Arranca Conexión Summit y proyecta que energía y salud impulsen el empleo startup en Medellín

Este martes 18 de agosto arrancó uno de los eventos de emprendimiento de mayor relevancia en Medellín: Conexión. Un espacio donde no solo se generan conversaciones entre corporativos, sino donde se habla de los temas de mayor importante para el tejido emprendedor de la ciudad. Son varios los frentes que se discutirán entre este martes y miércoles de evento. Uno de ellos obedece al crecimiento del ecosistema y la generación de empleo en los próximos años. Precisamente en la apertura del evento se mencionó que la energía, la salud, las finanzas y la educación aparecen entre los sectores con mayor potencial para el desarrollo de nuevas empresas y generación de empleo dentro del ecosistema startup hacia 2030. Entérese: Conexión Summit destinará 20% de su boletería a afectados por el terremoto, ¿cómo dar ayudas en el evento? Así lo explicó Tomás Ríos, director de On.going, durante Conexión Summit, al referirse a los sectores que la organización ha analizado y a las oportunidades que pueden surgir desde las universidades y otros actores del ecosistema emprendedor. Ríos señaló que la energía tendrá una evolución importante, especialmente por el papel que Medellín y Colombia tienen en este campo. Como ejemplo, mencionó a Erco, una compañía que nació a partir de un proyecto de grado en la Universidad EAFIT y que posteriormente se vinculó con las grandes generadoras de energía de la ciudad. A su juicio, este sector representa una de las áreas relevantes para el ecosistema no solo de Medellín, sino también del país. La salud es otro de los campos que, según el director de On.going, viene mostrando una evolución significativa. A este se suma el sector financiero, especialmente por las oportunidades relacionadas con la inclusión financiera y la innovación. Ríos sostuvo que todavía existe una parte de la población nacional que no está cubierta por el sistema financiero, lo que representa un espacio para que nuevas iniciativas desarrollen soluciones.

¿Qué cambia en esta tercera edición?

Conexión plantea una dinámica diferente a la de los encuentros empresariales tradicionales. En lugar de concentrarse únicamente en presentaciones o historias de éxito, el evento busca propiciar conversaciones directas entre quienes tienen desafíos empresariales y quienes pueden aportar soluciones. La agenda se desarrolla bajo el concepto “Crecer incomoda”, una idea que plantea que las transformaciones ocurren cuando las organizaciones cuestionan sus propios modelos, incorporan nuevas perspectivas y encuentran en la colaboración una vía para avanzar. Los invitados compartirán decisiones que transformaron sus organizaciones, pero también momentos de incertidumbre y aprendizajes derivados de esos procesos. Entre los participantes se encuentran James W. Keyes, quien dirigió Blockbuster y posteriormente lideró la transformación de 7-Eleven; Katrin Calledo, Startup Chief of Ecosystem Success de StartupBlink; Sebastián Noguera, cofundador de Habi; y Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves. También estarán Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia; Esteban González, CEO de Arturo Calle; Juan David Correa, presidente de Protección; David Escobar, director de Comfama; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; Natalia Jiménez, ex CEO de Lulo Bank; Gian Piero Celia, CEO de Serfinanza; Andrés Escobar, gerente general de Tiendas Ísimo; Diego Noriega, emprendedor serial e inversionista; Andrés Gutiérrez, fundador de Tpaga y Tapia, y Martha Forero, fundadora de Alumni y Combinator, entre otros referentes nacionales e internacionales.

¿Qué papel tendrá Medellín en el encuentro?

El evento también busca fortalecer la posición de Medellín como escenario para el emprendimiento, la innovación y la conexión entre empresas. María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, señaló que para el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación es una satisfacción respaldar espacios como Conexión, debido a su apuesta por el emprendimiento de base tecnológica y la innovación. La funcionaria destacó que una de las prioridades de la Administración Distrital es atraer y fortalecer eventos que permitan generar inversión, colaboración, nuevas sinergias y acceso a mercados para conectar el talento local con las tendencias internacionales del ecosistema emprendedor.

En esa misma línea, Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, indicó que 60 emprendedores e inversionistas de Medellín participarán en el encuentro con el respaldo de la entidad, con el objetivo de encontrar oportunidades de crecimiento, inversión y colaboración.

¿Por qué las universidades son importantes para el emprendimiento?

Los conocedores del emprendimiento tienen claro que uno de los principales retos del ecosistema emprendedor está en fortalecer la etapa de ideación, especialmente desde las universidades. Prueba de ello es que On.going, el centro de emprendimiento de Eafit, comenzó hace cuatro años a estudiar cómo se desarrollan los ecosistemas de emprendimiento en distintas ciudades del mundo. En lugares como San Francisco, Tel Aviv y Londres, encontró que las universidades tienen un papel central porque concentran talento, estudiantes, investigadores y capacidades para desarrollar ciencia y tecnología.

En ese contexto, la apuesta de Eafit por el emprendimiento y por impulsar la creación de nuevas ideas desde estudiantes, profesores y científicos. “Creemos que es el vacío más grande que no solamente tiene Medellín, tiene América Latina”, mencionó Ríos al referirse a la necesidad de consolidar una mentalidad emprendedora capaz de pensar en mercados globales y no únicamente en vender en Medellín. Para Ríos, el objetivo debe ir más allá de tener una buena idea y avanzar hacia la formación de personas capaces de construir empresas con alcance internacional. Agregó que aproximadamente 70 % de las iniciativas que nacen en el corazón de las universidades tienen la tecnología como base o como núcleo del negocio.

¿Cómo se están financiando las nuevas ideas?

La Universidad Eafit y la Fundación Fraternidad crearon un fondo destinado a invertir en ideas, una iniciativa que busca apoyar proyectos que todavía no están completamente consolidados.

Las universidades, la tecnología y los intraemprendimientos aparecen como piezas clave para fortalecer el nuevo tejido empresarial de Medellín y Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.

Ríos explicó que el propósito es contribuir a la formación de un nuevo tejido empresarial, precisamente en una etapa en la que muchas iniciativas todavía necesitan acompañamiento para convertirse en compañías. La apuesta parte de reconocer que el ecosistema no solo requiere empresas consolidadas, sino también mecanismos que permitan financiar y acompañar las ideas desde sus primeras etapas.

¿Qué oportunidades existen en educación y finanzas?