¿Arrancó 2022 buscando trabajo? Consejos para armar la hoja de vida

El inicio de un nuevo año es la ocasión perfecta para que muchos se tracen metas: dietas, ahorro o viajes son algunas de ellas; pero también están las laborales, ya sea cambiar de trabajo, obtener el primer empleo o reengancharse en el mercado. Solo en noviembre de 2021 el Dane reportó 2,65 millones de desempleados en Colombia, poco más que toda la población registrada en Medellín en el censo de 2018.

En tal sentido, la hoja de vida es el primer paso para acercarse a esa oportunidad laboral. Más que un simple documento con datos personales, es una carta de presentación de la mayor importancia. “Solo basta con 9 segundos para impresionar a la persona que lee la hoja de vida, es por esto que la información que allí reposa debe ser concreta”, explica la Broadway International University (BIU).

Por ello, desde la caja de compensación Comfama se asegura que hay cuatro “infaltables” a la hora de realizar ese documento. Lo primero es tener un encabezado con datos actualizados como celular y correo electrónico. Puede parecer algo básico, pero según Comfama un dolor de cabeza frecuente es la dificultad de las empresas para contactar con los aspirantes debido a información desactualizada en el currículum.

Los otros ítems que no pueden faltar son el perfil profesional, que le da una visión global a recursos humanos sobre la capacidad del candidato y qué le aportaría a la empresa; la formación académica, sobre todo destacando aquellos estudios relevantes para el cargo al cual se aspira; y las experiencias laborales, describiendo los roles en cargos previos y evitando incluir certificados –a menos que la empresa los requiera–, recomienda Comfama (ver Para Saber Más).

Una pregunta que surge es, ¿y si no tengo experiencia, qué? Pues bien, en ese caso es valioso destacar logros académicos. Por ejemplo: haber participado en grupos de investigación, servicio social, actividades extracurriculares o haber logrado una beca, entre otras. The Bonding, plataforma de reclutamiento de personal, asegura que aunque no parezca relevante esto puede darle pistas a un ojeador sobre características y destrezas que se necesitan para cierta vacante.

Lo más importante es no olvidar que “existen técnicas que permiten desarrollar una buena hoja de vida, como por ejemplo, utilizar lenguaje sencillo y frases cortas”, afirma María José Gómez, directora de la Fundación Forge para Colombia y Perú.

Si usted está entre quienes el 31 de diciembre a la medianoche se comió una de las doce uvas deseando un empleo este año, o cambiar el que tiene, estos consejos para armar su hoja de vida podrían ser de utilidad (ver Módulos)