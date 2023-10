Los datos los publicó el Área de Investigaciones Económicas y de Mercado de Fenalco Antioquia tras una encuesta de percepción que adelantó entre 350 ciudadanos.

Dicho sondeo arrojó que dentro del rango de personas que no piensan celebrar, el 56 % consideran que no es una jornada relevante, un 20,5% asegura que no cuenta con recursos para festejar el Halloween, mientras que un 14 % señala otros motivos y el 10 % no tiene tiempo.

Cómo lo celebrarán

Entre los encuestados que sí saldrán a festejar, el 38,5 % indica que lo hará pidiendo dulces en su barrio o unidad residencial, mientras que un 33 % planea visitar centros comerciales, un 14,5% celebrará con amigos y un 14 % visitará discotecas o realizará otras actividades. El 87 % del total en este rango del sondeo piensa comprar dulces para obsequiar a los niños en estos sitios.

Un 35 % de los encuestados disfrazará a los hijos. De acuerdo con los resultados las mujeres se disfrazarán más que los hombres, el 69% de ellas expresó que lo hará. También se encontró que, entre quienes se van a disfrazar, el 17 % están entre los 31 y 41 años y son pertenecientes al estrato 3, un 15 % forma parte del estrato 2, y 3 % del 1.