La relación entre la dirigencia y los fanáticos no pasa por un buen momento y en las tribunas cada vez se ven más espacios vacíos, menos voces hacen eco y la fiesta ya no es tan colorida.

Como respuesta, desde hace un tiempo se promueve una campaña para que los hinchas dejen de acompañar al equipo. Esto, según los promotores, con el propósito de dejar claro que los hinchas no tienen asiento en la junta directiva, pero sin ellos no hay público para vender boletas, abonos ni camisetas. Inclusive, aseguran que es gracias a los seguidores que las grandes empresas tienen interés en celebrar patrocinios.

Hay que reseñar también que el club cerró el año pasado con pérdidas por $8.700 millones. Sin embargo, ese saldo rojo disminuyó 50% frente al registrado en 2021, año en que ascendió a $17.400 millones. Es decir, las cuentas están buscando el punto de equilibrio, pero la disminución del público, muy posiblemente, dificultará esa tarea. Otro asunto que se debe mencionar es que los pasivos (deuda) totalizaron $51.600 millones y aumentaron 5,5% anual.

¿Qué pasará con los resultados y los estados financieros en 2023 si la asistencia ha disminuido exponencialmente? Es posible que puedan amortiguar el golpe con las demás actividades ordinarias como los derechos de televisión, patrocinios, venta de jugadores y de artículos deportivos.

Lo cierto es que la protesta quiere salir del estadio y un sector de los fanáticos sugiere a los demás abstenerse de comprar mercancía en la Tienda Verde, establecimiento oficial del equipo para el expendio de la indumentaria.

La Superintendencia de Sociedades no desagrega los ingresos de cada club. No obstante, deja ver que la venta de artículos generó $35.000 millones el año pasado. Y entendiendo que Atlético Nacional es uno de las instituciones con más seguidores, esto permite inferir que su participación en esos $35.000 millones no debe ser nada despreciable.

Este diario conversó con dos asesoras de la Tienda Verde y les consultó cómo ha estado el movimiento; ellas contestaron que no ha estado tan fuerte como el año pasado, pero la gente sigue llegando. De hecho, resaltaron que los turistas extranjeros se han convertido en un comprador representativo.

Vale mencionar que el comercio en general no ha tenido un buen desempeño en lo corrido de 2023. Esto se le atribuye al actual ciclo económico, caracterizado por un costo de vida desbordado —que obviamente merma la capacidad de compra de los consumidores— y unas tasas de interés que desestimulan las compras con tarjetas de crédito.

Es decir, si los clientes de la Tienda Verde han disminuido, la situación no podría atribuírsele exclusivamente a la protesta. Adicionalmente, cabe resaltar que no todos los seguidores del equipo están interesados en castigarlo.

Diego Restrepo fue uno de esos hinchas que encontramos afuera de una Tienda Verde, él compró una chompa que le quedó en $260.000 y al preguntarle si apoyaba la protesta, respondió que “es respetable el sentimiento de cada quien. Por mi parte, yo sigo alentando, a mí no me consta que los directivos quieran acabar a Nacional”. Hernán Cardona, otro hincha que accedió a hablar, reconoció que no está convencido con esa política de formar jugadores y venderlos. Así mismo, aceptó que ha mermado sus visitas al estadio porque el juego actual no lo motiva a comprar la boleta.

De otro lado, desde el club afirmaron que “hay preocupación porque uno quisiera tener el estadio lleno cada que juega, y estamos analizando ideas para que la gente regrese masivamente”.