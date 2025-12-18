Coltefinanciera tiene listo su plan de expansión para 2026 y quiere llegar a tres nuevas ciudades

En los últimos 5 años la cartera de Coltefinanciera se multiplicó por cuatro, al pasar de $550.000 millones a cerca de $2 billones.

Al frente de esta entidad gestada hace 45 años por la Organización Ardila Lülle es hoy parte del Grupo Mezerhane de Venezuela, y al frente de ella está Gilda Pabón Gudiño quien explicó detalles del plan de expansión que se ejecutará en los próximos 5 años. La tarea inicial en 2026 es agregar a las 19 oficinas que hay en el país otras tres, ingresando a Cartagena, Ibagué y Villavicencio, y estableciendo dos centros de negocio en Bogotá y Medellín. Pabón resaltó que Coltefinanciera es una de las compañías más consolidadas del sector financiero colombiano, que al celebrar 45 años reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo soluciones financieras integrales y de alta calidad, basadas en sus valores fundacionales de transparencia, ética, responsabilidad social y servicio cercano, a sus clientes.

“Con esta celebración queremos recordarle a los pequeños, medianos y grandes empresarios de Colombia que nos han acompañado en este camino, que seguimos estando aquí para ayudarlos a hacer realidad sus sueños, porque esa es la principal motivación y lo que nos diferencia de los demás, en Coltefinanciera trabajamos por y para nuestros clientes, con el plus de la atención dedicada, personalizada y a la medida, así lo hemos hecho desde 1980, hasta hoy y lo seguiremos haciendo”, mencionó.

Titularización de libranzas

Como parte del festejo, la compañía de financiamiento reafirmó su compromiso con el desarrollo económico del país, la inclusión financiera y la sostenibilidad social, al realizar una emisión de títulos respaldados por cartera de libranzas por $21.600 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Esta operación hace parte de un programa de titularización más amplio que alcanzará los $250.000 millones en el transcurso de un año, y estará dirigida a inversionistas profesionales. Según se explicó la libranza de pensionados se ha consolidado como uno de los activos más atractivos para titularizar en Colombia. En este contexto, BRC Ratings – S&P Global confirmó la calificación AAA para la Serie Senior y BB para la Serie Subordinada de la Titularización Social de Libranzas de Coltefinanciera, destacando su solidez financiera y compromiso social. “Esta operación reafirma el liderazgo de Coltefinanciera en la innovación financiera con propósito social en el país”, insistió Pabón. Igualmente, se explicó que esta titularización prioriza a las personas jubiladas por edad o discapacidad, con enfoque preferencial en mujeres y población vulnerable, haciendo de Coltefinanciera una entidad única en el mercado financiero colombiano.