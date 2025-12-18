Coltefinanciera tiene listo su plan de expansión para 2026 y quiere llegar a tres nuevas ciudades

En los últimos 5 años la cartera de Coltefinanciera se multiplicó por cuatro, al pasar de $550.000 millones a cerca de $2 billones. Al frente de esta entidad gestada hace 45 años por la Organización Ardila Lülle es hoy parte del Grupo Mezerhane de Venezuela, y al frente de ella está Gilda Pabón Gudiño quien explicó detalles del plan de expansión que se ejecutará en los próximos 5 años. La tarea inicial en 2026 es agregar a las 19 oficinas que hay en el país otras tres, ingresando a Cartagena, Ibagué y Villavicencio, y estableciendo dos centros de negocio en Bogotá y Medellín. Pabón resaltó que Coltefinanciera es una de las compañías más consolidadas del sector financiero colombiano, que al celebrar 45 años reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo soluciones financieras integrales y de alta calidad, basadas en sus valores fundacionales de transparencia, ética, responsabilidad social y servicio cercano, a sus clientes. “Con esta celebración queremos recordarle a los pequeños, medianos y grandes empresarios de Colombia que nos han acompañado en este camino, que seguimos estando aquí para ayudarlos a hacer realidad sus sueños, porque esa es la principal motivación y lo que nos diferencia de los demás, en Coltefinanciera trabajamos por y para nuestros clientes, con el plus de la atención dedicada, personalizada y a la medida, así lo hemos hecho desde 1980, hasta hoy y lo seguiremos haciendo”, mencionó. Como parte del festejo, la compañía de financiamiento reafirmó su compromiso con el desarrollo económico del país, la inclusión financiera y la sostenibilidad social, al realizar una emisión de títulos respaldados por cartera de libranzas por $21.600 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Esta operación hace parte de un programa de titularización más amplio que alcanzará los $250.000 millones en el transcurso de un año, y estará dirigida a inversionistas profesionales. Según se explicó la libranza de pensionados se ha consolidado como uno de los activos más atractivos para titularizar en Colombia. En este contexto, BRC Ratings – S&P Global confirmó la calificación AAA para la Serie Senior y BB para la Serie Subordinada de la Titularización Social de Libranzas de Coltefinanciera, destacando su solidez financiera y compromiso social. “Esta operación reafirma el liderazgo de Coltefinanciera en la innovación financiera con propósito social en el país”, insistió Pabón. Igualmente, se explicó que esta titularización prioriza a las personas jubiladas por edad o discapacidad, con enfoque preferencial en mujeres y población vulnerable, haciendo de Coltefinanciera una entidad única en el mercado financiero colombiano. “Además, el inversionista que adquiera los títulos emitidos obtendrá beneficios tributarios asociados al bono verde, generando así un círculo virtuoso entre inversión responsable, sostenibilidad e inclusión financiera”, explicó la entidad.