Solo sirve prevenir

“Una vez la planta adquiere la enfermedad esta no tiene cura, no hay un remedio milagroso y ni siquiera sirven los antibióticos, pues por 100 años se ha hecho seguimiento y una vez la planta contrae la enfermedad no hay opción diferente a erradicarla”, añadió Guarín, quien precisó que la enfermedad se ha detectado en plantaciones de cítricos de la costa Caribe.

Para darle cumplimiento al propósito de contrarrestar el efecto del HLB, Agrosavia comenzó las obras de construcción y adecuación de un espacio en el Centro de Investigación La Selva, ubicado en Rionegro, Oriente antioqueño, con todas las exigencias técnicas y fitosanitarias.

“Con el apoyo de otros centros de investigación hemos asumido el reto, de construir los espacios para escalar y producir Tamarixia. Esperamos en un año, aportar un 5 % de lo que el país requiere de este parasitoide, como alternativa para contrarrestar la Diaphorina en los cultivos”, explicó Juan Mauricio Rojas, director del Centro de Investigación La Selva