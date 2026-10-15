¿Colombia se llenó de lácteos de EE. UU.? Importaciones de leche en polvo crecieron 76,7% y reabren debate por el etiquetado

Una caja de leche con una marca colombiana que usted encuentra en una tienda o supermercado no necesariamente garantiza que ese líquido haya sido producido en el país. Esa es la discusión que quiere poner sobre la mesa la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), en medio del fuerte crecimiento en un 76,7% en las importaciones de leche en polvo en los primeros siete meses del año, frente a igual lapso de 2025, con Estados Unidos como principal proveedor.
Y es que entre enero y julio de 2026, Colombia importó 69.400 toneladas de productos lácteos, por cerca de US$241,9 millones. El volumen aumentó alrededor de 57% frente al mismo periodo de 2025 y ya equivale a cerca de 89% de las importaciones registradas durante todo el año pasado.
Dentro de esas compras, la leche en polvo entera y descremada sumó 49.572 toneladas . A su vez, las cifras de comercio exterior fueron consolidadas por Fedegán con base en datos del Dane, mientras que el dato específico de leche en polvo fue divulgado por Analac con cifras de la Dian.
El aumento también se refleja en la comparación histórica. Las compras externas de los primeros siete meses de 2026 superaron en 26% las de 2020, el año que hasta entonces registraba el mayor acumulado de ese periodo, con 55.129 toneladas. Frente a 2019, el crecimiento es de 72%, mientras que el volumen es más de tres veces el registrado en 2012, cuando se importaron 22.220 toneladas entre enero y julio.
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No se trata de un salto concentrado en un solo mes. En enero ingresaron 10.203 toneladas, frente a 6.461 un año antes, y en marzo fueron 10.609, más del doble de las 4.991 toneladas de marzo de 2025. En julio se registró otro aumento pronunciado: las importaciones llegaron a 13.674 toneladas, frente a 6.357 en el mismo mes del año anterior. El valor de las compras de ese mes pasó de US$19,6 millones a US$51,2 millones.
En el orden de destinos importadores, Estados Unidos encabeza las compras externas y, entre enero y mayo, aportó 26.156 toneladas de derivados lácteos, equivalentes a 55,4% del total importado durante ese periodo. Sus envíos aumentaron 72,5% frente a los mismos meses de 2025. Chile también amplió su participación, con un crecimiento de 138% en sus ventas a Colombia, mientras Bolivia se mantiene entre los proveedores relevantes, pues representó 5,6%. En el conjunto de productos ingresaron 34.410 toneladas de leche en polvo, 5.796 toneladas de quesos y 3.875 toneladas de lactosueros durante los primeros cinco meses del año.
El panorama tiene un elemento adicional a tener en cuenta, puesto que desde el 1 de enero de 2026, la leche y los productos lácteos estadounidenses que cumplen las condiciones de origen del Tratado de Libre Comercio (TLC) ingresan a Colombia sin los aranceles ni los contingentes que regían para esos productos.
La desgravación completa prevista en el acuerdo facilita su entrada, aunque el aumento de las importaciones también responde a otros factores, como la tasa de cambio, las condiciones de compra y las decisiones de abastecimiento de la industria.