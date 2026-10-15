Colombia estuvo cerca de un racionamiento eléctrico en septiembre: así se evitó

Colombia estuvo cerca de necesitar un racionamiento eléctrico el pasado 28 y 29 de septiembre de 2026, cuando la disponibilidad de generación declarada por las empresas no fue suficiente para cubrir la demanda prevista en determinados momentos. La situación obligó a programar recortes de emergencia que finalmente no llegaron a los hogares. La alerta fue revelada por Germán Alberto Caicedo, presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO), durante el Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se realiza en Cartagena. El directivo explicó que el 28 de septiembre se programaron 98,5 megavatios (MW) de racionamiento de emergencia para la hora de mayor demanda de la tarde, mientras que al día siguiente el redespacho anticipó un recorte de 330 MW. Puede leer: Colombia enfrenta déficit de energía de 8,6% y prepara varias subastas para 2027: MinMinas “Ese racionamiento no llegó a ningún hogar, gracias al profesionalismo de los equipos de operación y a una demanda algo menor que la pronosticada. Pero la confiabilidad de un país no puede depender de un pronóstico favorable”, afirmó Caicedo.

La alerta fue revelada por Germán Alberto Caicedo, presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO). Foto: Cortesía Congreso MEM

El Niño aumenta el riesgo de racionamiento eléctrico en Colombia

Según las cifras presentadas por el presidente del CNO, el país enfrenta un escenario de mayor presión sobre el suministro eléctrico. El Ideam declaró que existe una probabilidad del 100% de que el fenómeno de El Niño sea muy fuerte durante este trimestre y del 75% de que alcance una intensidad superior a la de cualquier episodio desde 1950. Al 8 de octubre, los aportes hídricos —el agua que llega a los embalses y ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas— se encontraban en el 52% de la media histórica. Frente al fenómeno de El Niño de 2015-2016, el sistema acumula un faltante de 4.208 gigavatios hora (GWh), equivalente a unos 17 días de la demanda nacional. Además, el nivel de los embalses pasó de 78,1% a 76,3% en una sola semana, incluso durante la temporada de lluvias. Entérese: Colombia retomará la exploración de hidrocarburos: rondas comenzarán este año La demanda eléctrica también alcanzó máximos de 266,6 GWh en un día y de 12.683 MW en una hora, con un crecimiento del 4,9% frente a octubre del año pasado. En lo corrido de 2026 se han registrado 364 instrucciones de desconexión de carga, mientras que las centrales térmicas, que deberían aportar cerca de 96 GWh diarios, generan en promedio solo 83 GWh. El panorama podría complicarse entre febrero y abril de 2027. Según el análisis de XM citado por Caicedo, si se presentan condiciones hidrológicas similares a las de 2015-2017 y las plantas térmicas quedan limitadas a una generación de 85 GWh diarios, los recursos disponibles no serían suficientes para atender toda la demanda.

Retrasos en proyectos y falta de inversión: las causas de la estrechez energética

Para el presidente del CNO, la situación no se explica únicamente por El Niño, sino por problemas acumulados durante casi una década: retrasos en la entrada de nueva generación, dificultades en transmisión, incertidumbre regulatoria y problemas financieros.

Entre 2020 y 2026, el sistema esperaba incorporar más de 28.000 MW de nueva capacidad de generación, pero solo entraron cerca de 5.600 MW: aproximadamente uno de cada cinco megavatios previstos. El rezago también se evidencia en los proyectos comprometidos en la subasta de 2019. Para 2023 debían estar operando 4.010 MW, pero solo habían entrado 1.064 MW. Más noticias: Congelar la gasolina y el diésel: una bomba fiscal que le costaría al Estado $9,7 billones en un año La infraestructura de transmisión constituye otro obstáculo. Según las cifras presentadas por Caicedo, la mitad de los proyectos de transmisión está atrasada. Uno de los casos es la línea Colectora, destinada a conectar los parques eólicos de La Guajira con el sistema eléctrico nacional, cuya entrada se aplazó para 2027 debido a nuevas consultas previas. El directivo también cuestionó los aplazamientos de las subastas de expansión del cargo por confiabilidad, los meses en los que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) operó sin quórum y los cambios en las cargas tributarias que afectan a los generadores. Según estimaciones de Andeg citadas durante la intervención, la incertidumbre tributaria habría dejado de movilizar cerca de $3 billones en inversiones entre 2023 y 2026.

Menos gas y deudas millonarias presionan al sector eléctrico

La disponibilidad de gas natural es otro factor de preocupación por su importancia para las centrales térmicas que respaldan al sistema cuando disminuye la generación hidroeléctrica. Las reservas probadas de gas cayeron 17% en 2025, mientras que la producción nacional es 36% inferior a la registrada hace una década. Colombia ya importa cerca del 17% del gas que consume. A las dificultades de abastecimiento se suma la situación financiera de las empresas. Según Asocodis, a julio las deudas con las compañías del sector sumaban $7,9 billones, incluidas obligaciones relacionadas con Air-e, la opción tarifaria, entidades oficiales y subsidios. Vea aquí: La hora de la verdad para el sistema eléctrico colombiano: así enfrenta El Niño que irá hasta 2027 Por su parte, la cartera del mercado mayorista alcanzaba $4,29 billones, con una concentración importante en las empresas térmicas que hoy son fundamentales para garantizar el suministro. Caicedo también advirtió que el margen de respaldo hídrico es menor que en el pasado. En 2002, las reservas de los embalses equivalían a unos 120 días de demanda nacional; actualmente representan poco más de 70 días.

El riesgo eléctrico podría continuar después de El Niño

Las advertencias del CNO no se limitan a los próximos meses. Según las proyecciones de XM, las reservas de los embalses podrían caer hasta cerca del 16% durante el segundo trimestre de 2027. Su recuperación tomaría más de una temporada de lluvias. Al mismo tiempo, la demanda eléctrica ha crecido casi 24% desde 2019 y se espera que continúe aumentando. La brecha de energía firme —la capacidad de garantizar el suministro incluso en condiciones adversas— también se ampliaría: el déficit proyectado pasaría de 7.669 GWh anuales en la vigencia actual a 8.015 GWh en la siguiente, y superaría los 10.600 GWh en 2029-2030. Por eso, el presidente del CNO advirtió que 2027 y 2028 podrían ser años de estrechez energética incluso si el fenómeno de El Niño pierde intensidad. El desafío consiste en garantizar el suministro no solo durante el próximo verano, sino también en los cinco años siguientes. También le sugerimos leer: Diez preguntas para entender el fenómeno de El Niño

Las medidas que propone el CNO para evitar un racionamiento

El presidente del Consejo Nacional de Operación presentó propuestas al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg para coordinar medidas inmediatas y reformas de largo plazo. Para los próximos 180 días, el organismo plantea cuatro frentes de acción: Aprovechar toda la generación disponible: priorizar el suministro de gas para las térmicas, maximizar la capacidad de regasificación, flexibilizar la operación y agilizar la conexión de generación distribuida, plantas de emergencia y baterías. Optimizar el uso del agua: coordinar los embalses y las cadenas hidráulicas, evitar vertimientos prevenibles y revisar temporalmente restricciones que limiten la producción. Le interesa: ¿Cómo ahorrar agua y luz en casa? Estas son las medidas para reducir el consumo y evitar un apagón Reducir y gestionar la demanda: fortalecer los mecanismos de respuesta del consumo, incentivar el ahorro en la industria y el alumbrado público y reforzar la campaña nacional de uso eficiente de la energía. Actualizar las reglas para situaciones de escasez: modernizar el Estatuto de Racionamiento, vigente desde 1998, proteger a los usuarios de la exposición a los precios de bolsa y mejorar la liquidez de la cadena de pagos.

Cinco compromisos para garantizar energía entre 2027 y 2032

Además de las medidas urgentes, el CNO propuso cinco compromisos para fortalecer la seguridad energética en el mediano plazo. El primero es establecer un calendario fijo de subastas anuales de energía firme, incorporar mecanismos específicos para cubrir los picos de demanda —incluido el almacenamiento— y promover contratos de largo plazo para atender el mercado regulado. El segundo consiste en reforzar la seguridad del gas mediante nueva capacidad de regasificación con redundancia, incentivos para la exploración y producción nacional y contratos firmes para las plantas térmicas. El tercero apunta a acelerar los proyectos de generación y transmisión. Para ello, propone una ventanilla única con plazos definidos para licencias ambientales, consultas previas y conexiones, declarar de interés nacional los proyectos de generación y transmisión y liberar capacidad de red reservada que no se utiliza. El cuarto compromiso es garantizar estabilidad jurídica y tributaria, fortalecer una Creg técnica, completa e independiente y modernizar el mercado eléctrico. Las propuestas incluyen reglas permanentes para la respuesta de la demanda, el almacenamiento y los servicios complementarios, además de un mercado intradiario y una remuneración adecuada para la generación firme, la repotenciación y los embalses que regulan el sistema.

Según Caicedo, Colombia necesita cerca de $10 billones de inversión anual para fortalecer su infraestructura energética. El quinto frente es sanear las finanzas del sector mediante el pago oportuno de las obligaciones estatales, una fuente estable para financiar los subsidios y garantías que protejan la cadena de pagos. El CNO propone que todos los compromisos tengan metas públicas, responsables definidos y seguimiento trimestral. El directivo invitó al Gobierno, al regulador, a las autoridades y a las empresas a construir una Agenda Común por la Confiabilidad 2026-2030, que reúna acciones inmediatas para enfrentar El Niño y compromisos de largo plazo para ampliar la capacidad de respuesta del sistema. Las propuestas ya fueron presentadas y, según Caicedo, ahora requieren decisiones coordinadas. La meta es evitar que los hogares colombianos se queden sin energía por decisiones que no se tomaron a tiempo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Más noticias: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

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