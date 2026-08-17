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Colectora ya va en 80% y estaría lista para transportar la energía limpia de La Guajira en 2027

Según Enlaza, nuevas consultas previas y dificultades de seguridad obligaron a ajustar el cronograma, aunque esto no comprometería la conexión de parques solares y eólicos de La Guajira, varios aún en construcción.

  • Colectora permitirá transportar al sistema nacional la energía producida por nuevos parques eólicos y solares de La Guajira. FOTO: CORTESÍA
    Colectora permitirá transportar al sistema nacional la energía producida por nuevos parques eólicos y solares de La Guajira. FOTO: CORTESÍA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 minutos
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Colombia sigue a la espera de una infraestructura clave para aprovechar el potencial de los fuertes vientos y el sol de La Guajira. Se trata de Colectora, la gran línea de transmisión que permitirá llevar al sistema eléctrico nacional parte de la energía renovable que se genere en esta región.

Desarrollada por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), la obra se extiende por cerca de 475 kilómetros y contará con 516 torres de 500 kilovoltios (kV). Su entrada en operación permitirá conectar siete parques eólicos que aportarían alrededor de 1.050 megavatios (MW) de capacidad de generación renovable, equivalente a cerca del 10% de la demanda máxima de energía del país.

Se aplaza hasta 2027

Aunque agosto de 2026 era la fecha inicialmente prevista para poner en operación Colectora, los nuevos procesos de consulta previa y algunas dificultades de seguridad en el territorio obligaron a ajustar el cronograma.

Según explicó a EL COLOMBIANO Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, la fecha inicial se estableció después de obtener la licencia ambiental, cuando la empresa proyectó un plazo de 100 semanas para ejecutar el proyecto.

Sin embargo, durante la construcción aparecieron entre 17 y 18 comunidades adicionales que debieron ser sometidas a procesos de consulta previa.

A esto se sumaron, comentó Zuleta, algunos inconvenientes operativos en terreno, principalmente relacionados con la seguridad en determinados momentos de la ejecución.

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Por estas razones, Enlaza ahora estima que Colectora entrará completamente en operación durante el segundo trimestre de 2027, una fecha que considera más certera porque incorpora los retrasos acumulados por las nuevas consultas, las condiciones de seguridad y otros factores que afectaron el cronograma.

El directivo aseguró que la probabilidad de cumplir con este nuevo plazo es alta, precisamente porque el proyecto ya registra un nivel elevado de ejecución.

“Cuando ya estamos en un porcentaje tan alto de ejecución, la fecha que definimos ahora es mucho más certera y segura”, afirmó Zuleta.

Además, señaló que el ajuste del cronograma no comprometería la conexión de los nuevos proyectos de generación, debido a que varios de los parques eólicos y solares de La Guajira todavía están en etapas tempranas de financiación o construcción y, en algunos casos, no entrarían en operación antes de 2028.

Tramo sur terminado

El proyecto está dividido en dos grandes tramos. El primero corresponde al sector sur, entre Cuestecita y La Loma, que ya está completamente terminado en sus obras civiles, montaje y tendido. “Estamos en las últimas pruebas eléctricas para energizarlo y ponerlo al servicio del país”, anotó Zuleta.

El segundo tramo corresponde al sector norte, entre Cuestecita y la subestación Colectora, ubicada en el extremo norte del proyecto. Allí se concentra buena parte de las obras que todavía están pendientes.

De las 516 torres previstas en total, 425 ya tienen avance constructivo, mientras que la obra civil de la subestación está prácticamente terminada y actualmente se adelanta el montaje de los equipos.

Además, 56 kilómetros de línea ya están tendidos, con los cables instalados y terminados adecuadamente. Con estos avances, el proyecto registra un progreso promedio de aproximadamente 80%.

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Consultas y permisos retrasaron La construcción de Colectora ha enfrentado diversos obstáculos durante los últimos años. Entre ellos están las consultas previas con las comunidades, los procesos de certificación, la pandemia y las demoras relacionadas con permisos ambientales.

Inicialmente se contemplaban 235 consultas previas, pero el número aumentó a más de 250. A esto se sumó aproximadamente un año adicional requerido para certificar las comunidades que debían participar en estos procesos.

El componente social también ha representado uno de los principales desafíos de la obra, debido a la presencia de comunidades indígenas y otros grupos en el territorio por donde atraviesa la infraestructura.

Según Zuleta, el proyecto ha avanzado en más de 80% en el cumplimiento de compromisos sociales y en el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades.

El gerente de Enlaza indicó que fueron certificadas alrededor de 260 comunidades para ser consultadas. La mayoría pertenece al pueblo wayuu, aunque también participan comunidades del pueblo yukpa, pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos consejos comunitarios.

En cuanto a los compromisos derivados de las consultas previas y las compensaciones socioculturales, el avance se ubica alrededor de 88%.

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Destrabar las renovables

La importancia de Colectora va más allá de la infraestructura de transmisión. Su puesta en operación es necesaria para que los proyectos de generación renovable que se desarrollan en La Guajira puedan entregar su electricidad al sistema nacional.

Zuleta explicó que los proyectos de generación están actualmente un poco más rezagados que la línea de transmisión. Sin embargo, varios ya cuentan con licenciamiento ambiental y consultas previas realizadas, mientras que algunos incluso comenzaron sus primeras actividades de construcción.

Por eso, espera que la entrada en operación de Colectora funcione como un incentivo para que los desarrolladores culminen sus parques solares y eólicos.

“Esperamos que la línea sea el incentivo final para que ellos puedan terminar sus proyectos y entregarle esta energía al país”, dijo.

El trabajo inmediato, según Enlaza, consiste en culminar las torres pendientes, completar las obras, conectar y energizar el sistema para poner la infraestructura en servicio en el menor tiempo posible.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Colectora y para qué sirve?
Es una gran línea de transmisión eléctrica desarrollada por Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, que permitirá transportar al sistema eléctrico nacional parte de la energía renovable generada en La Guajira.
¿Cuánta energía renovable permitirá conectar Colectora?
La infraestructura permitirá habilitar la conexión de alrededor de 1.050 MW de generación renovable, provenientes principalmente de proyectos eólicos y solares de La Guajira.

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