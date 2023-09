Además, el presidente Petro sugirió que se podría establecer un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente. Según su propuesta, esto acabaría la evasión en el sistema.

“Los pudientes, a lo mejor, no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, aseguró el Presidente.