China asegura que Panamá pagará “un alto precio” por cancelar sus contratos de operación en dos puertos

La tensión diplomática entre Panamá y China se intensificó en las últimas horas luego de que la Corte Suprema de Justicia panameña anuló el contrato de concesión que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar dos puertos estratégicos en el Canal de Panamá. El acuerdo, vigente desde la década de 1990, había sido considerado uno de los pilares de la presencia empresarial china en esta ruta clave del comercio marítimo mundial. El fallo judicial obliga ahora a iniciar un proceso de transición administrativa en las terminales portuarias de acceso al Canal, lo que introduce un nuevo factor de incertidumbre en una de las infraestructuras logísticas más importantes del planeta, según informaron diversos medios internacionales. Le recomendamos leer: Puerto Antioquia recibe luz verde: MinTransporte autorizó arranque de operaciones de comercio exterior

China amenaza a Panamá

La respuesta de Pekín fue inmediata y contundente. El gobierno chino calificó la decisión judicial como “absurda, vergonzosa y patética” y advirtió que Panamá pagará un “alto precio” por anular la concesión. Además, el Ministerio de Exteriores chino aseguró que defenderá los “intereses legítimos” de sus empresas y cuestionó abiertamente el trasfondo político del fallo. Desde la óptica de Pekín, la decisión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia en la disputa por el control de rutas comerciales estratégicas a nivel global. Entérese: Crisis en China: PCCh contiene intento de golpe de Estado y purga a la cúpula militar

Mulino defiende la independencia judicial de Panamá

El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió con firmeza a los señalamientos del gobierno chino en su cuenta de X. El mandatario defendió la independencia del Órgano Judicial y subrayó que Panamá es un Estado de derecho, en el que las decisiones de los tribunales deben ser respetadas por el Ejecutivo.

El mandatario aseguró que su gobierno acatará el fallo y que la Cancillería adoptará las medidas diplomáticas correspondientes. Al mismo tiempo, rechazó lo que consideró una injerencia externa en asuntos internos del país, en un contexto en el que su administración busca preservar la estabilidad institucional y la gestión soberana del Canal.

China movía alrededor del 40% de los contenedores que pasaban por Panamá

Se trata de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la filial de CK Hutchison en el Canal de Panamá. Solo para tener una idea de su importancia, estos movilizaron más de 3.88 millones de TEUs (contenedores estándar de 20 pies) el año pasado, lo que representa cerca del 40% del movimiento total de carga contenedorizada de Panamá. Estos puertos son claves en la actividad de trasbordo, ya que gran parte de la carga que pasa por ellos no tiene como destino final Panamá, sino que se redistribuye hacia otros mercados. Al estar en ambos extremos del Canal de Panamá, Balboa y Cristóbal funcionan como nodos logísticos que enlazan rutas marítimas de Asia, Europa y América. Le puede interesar: Expresidente panameño Ricardo Martinelli se declara inocente en juicio por sobornos de Odebrecht

Acusaciones contra Estados Unidos y pulso geopolítico

El Ministerio de Exteriores chino fue más allá al señalar directamente a Estados Unidos, al que acusó de actuar con una “mentalidad de Guerra Fría” y de intentar monopolizar el control del Canal de Panamá. Para Pekín, la anulación del contrato representa un triunfo para la estrategia estadounidense en su competencia con China por la influencia en América Latina y el dominio de corredores comerciales clave.

Estas acusaciones refuerzan la lectura geopolítica del conflicto, que trasciende el ámbito jurídico y empresarial para insertarse en la rivalidad entre las dos principales potencias del mundo.

Impacto en el comercio marítimo y la neutralidad del Canal

La anulación del contrato abre un periodo de incertidumbre para el comercio marítimo internacional. Expertos advierten que el proceso de transición en los puertos podría afectar la operación logística y complicar las relaciones bilaterales entre Panamá y China, uno de sus principales socios comerciales. Asimismo, analistas señalan que el episodio podría reavivar el debate sobre la neutralidad del Canal de Panamá, un principio clave para su funcionamiento global. Mientras navieras y operadores portuarios esperan definiciones claras sobre el futuro de las terminales, el conflicto se consolida como un nuevo capítulo en la pugna económica, jurídica y geopolítica por el control de las rutas estratégicas del comercio mundial.

