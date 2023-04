El senador Alfredo Deluque presentó la ponencia de la iniciativa diciendo que con esta norma los centros de cobro deberán ceñirse a un horario al momento de llamar a los consumidores financieros, respetando domingos y días festivos, y que no lo hagan de manera indiscriminada.

Para el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, la idea es que no haya más acoso por parte de los gestores de cobranza en horarios no establecidos y por los canales no autorizados.

La propuesta que irá a conciliación para luego ser promulgada, apuesta por implementar mecanismos que hagan eficaz el ejercicio del derecho fundamental a la intimidad de los usuarios del sector financiero, durante los periodos en que están suspendidas las actividades productivas, como las horas inhábiles, los fines de semana y los días festivos.