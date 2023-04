“Me motiva la tristeza de ver cómo se nos van instituciones y empresas entre las manos”

Yepes se paró a un metro de Gilinski y le dijo: “Nadie me obligó a venir aquí, pero no me podía quedar callado”. Las palabras de Yepes tenían un peso específico porque él trabajó 25 años en empresas del GEA y tuvo que retirarse de manera prematura porque la primera guerra con Gilinski afectó su salud.

Usted fue la gran sorpresa de esa asamblea, se paró de frente a Jaime Gilinski y le dijo ‘acabemos esta guerra’. Cuéntenos esa historia.

“Lo de hacerme presente fue un llamado, como que era mi obligación moral hablar”.

Y entonces decidió ir a comprar una acción. ¿Cómo la consiguió si están tan difíciles por el interés de Gilinski?

“Era muy fácil, era solo una. Yo estaba en mi casa el domingo alimentando a los perros, tomando café y leyendo prensa. Y de pronto se me vino a la mente todo lo que he leído, esa preocupación de todo el mundo, y dije, me va a tocar hablar”.

¿Sentía inminente la toma del GEA?

“Yo no creo. Gilinski por estas vías judiciales, que son de pleitos, nunca va a ser el controlante. A lo mejor estoy pensando con el deseo. Yo soy muy de hacerme preguntas. Cogí una hoja y apunté, si usted Carlos Raúl tuviera a Jaime Gilinski al frente, ¿qué le diría? Y se me fueron como nueve páginas de manuscrito. Empecé a ordenarlas, y lo primero fue explicar que yo no era vocero de nadie y sobre todo no era mandadero de nadie, y así lo dije en la asamblea. La idea tenía solo un pequeño problemita y es que a título de qué iba a ir yo a una asamblea del Grupo Sura. Yo no fui directivo ni era accionista”.

Como expresidente de Bancolombia...

“Tampoco. La única forma era comprarme una acción. Ese día llamé a la comisionista de bolsa y le dije que necesitaba una acción para el jueves”.

¿Cuánto le costó?

“38.600 pesos, más IVA, más comisión”.

¿Cualquier accionista que vaya a una asamblea pide la palabra y se la dan?

“No es tan fácil. Yo no quise comentarlo con nadie. Para mí era importante hacerlo con la pureza de intención. Yo no voy a dañar a nadie, no voy a insultar, voy a hacer un llamado que no se ha hecho. Porque lo viví, lo padecí, es que decidí hacerlo. Mi señora sufrió mucho cuando le conté que lo iba a hacer”.

Era como despertar un demonio...

“Me dice, ¿pero qué vas a hacer si ya estabas alejado? Y cuando la veo prendiendo veladoras le pregunto: ¿Para qué? Y me dice, para que no vayas. Y le dije, mejor ponga la veladora para que el mensaje que quiero llevar cale. Que piensen que la guerra, la confrontación, esto que estamos viviendo en las empresas y en la ciudad no es el camino”.

¿Y cómo logró que le dieran la palabra?

“Pues la verdad, no sé. Yo llegué a la asamblea y me quedé debajo de unas escalas porque no quería que me vieran. Luego, cuando empezó la asamblea, me senté en la última fila. No estaba seguro de intervenir”.

¿Y en qué momento se decidió?

“Tomó la palabra el abogado de los Gilinski, después la tomó el abogado del Grupo Argos y empezó un peloteo de erudición legal donde cada uno quería lucirse. Además les pagan muy bien para que se luzcan. Y de pronto desde atrás, me acerqué por la mitad del pasillo...”

¿Pero pidió la palabra?

“Yo, digamos, irrumpí. Juan Luis Múnera, el vicepresidente jurídico de Sura, trabajó conmigo en Argos y en Bancolombia. Entonces cuando él me ve, se sorprende, yo pido la palabra y él ahí mismo me la da”.

Aunque fue respetuoso increpó a Gilinski. ¿Cómo lo recibió él?

“Yo tenía mi libreto, me lo aprendí. Traté de evitar los adjetivos. Lo primero que dije fue: no soy vocero de nadie. Lo segundo ¿qué me motiva para estar aquí? Y dije, a mí lo único que me motiva es la tristeza de ver cómo se nos van instituciones y empresas entre las manos”.

Usted recogió la manga de su camisa y mostró el brazo izquierdo mientras decía “esta cicatriz que tengo acá yo la llamaba Gilinski”...

“Mi hilo conductor era decir, señores, yo ya viví esto, esto es una guerra de 12 años, una guerra donde sufrí muchísimo, donde no vi crecer a mis hijos, donde me enfermé, y ahí es cuando muestro mi cicatriz”.

Una cicatriz además de todo el brazo...

“A mí me sacaron la arteria radial, de la mano izquierda, junto a las dos mamarias y la safena, las utilizaron para hacerme bypass. Sufrimos mucho, yo tenía una hija de 4 años, un hijo de 2 años y yo 33 años. Entonces por eso dije ahora, voy a ir a contar la historia”.

¿Cuál es la historia?

“Después de los escándalos del Grupo Gran Colombiano, de Jaime Michelsen, el Estado colombiano asume la mayoría del Banco de Colombia y en 1994 lo privatiza, en una subasta, y lo adjudica a don Isaac Gilinski”.

Eso fue acabando el gobierno Gaviria. El ministro Rudolph Hommes no quedó muy satisfecho con el monto de la venta...

“Don Isaac Gilinski y el doctor Jaime Gilinski, que en esa época tenía 37 años, en una movida inteligente quedan con la mayoría del Banco en 1994. Y en 1997 lo ponen en venta y nos llaman a nosotros en el Banco Industrial Colombiano (BIC). Para ese entonces, el Banco de Colombia, fundado en 1875, era el primer banco del país por nivel de activos, y el BIC, fundado en 1944, era el séptimo. La frase era el séptimo compra el primero. David compra a Goliat”.

¿Y por qué Gilinski quiso vender el primer banco del país?

“Porque sabe moverse en el mundo de los negocios. Ha hecho negocios cuando compra otros bancos”.

Dicen que el BIC le pagó a Gilinski casi tres veces más del precio por el cual él lo compró al Estado...

“Yo no recuerdo cuánto, pero en tres años sí ganó mucho. Como lo que le está pasando ahora, que también está ganando muchísimo. Por eso la reacción en ese momento fue de asombro por la audacia de Gilinski. Primero compra el Banco de Colombia y después el BIC le compra el 51% de las acciones por 418 millones de dólares”.

Él había comprado el 75% por 295.000 millones de pesos...

“La diferencia es que el Banco de Colombia era de una familia, la familia Gilinski, y el BIC era de muchos accionistas, como son todas estas empresas en Antioquia que nunca han tenido un controlante mayoritario. Esa sí es la verdadera democratización de la propiedad accionaria”.