No obstante, para algunos expertos, la reforma también trae oportunidades. Andrés Granados, cofundador de T-Mapp , portal de empleo, destacó algunos aspectos positivos del proyecto. “Los contratos de aprendizaje ahora brindarán más estabilidad y cobertura en seguridad social, lo cual es vital para los jóvenes. Además, la entrada en vigor de la reforma activa programas como Crea Empleo que contempla subsidios para la contratación de mujeres y jóvenes, lo que puede aliviar los costos iniciales para las empresas”, afirmó.

Granados también resaltó la regulación del teletrabajo como un avance importante, pues permite que más mujeres con responsabilidades de cuidado puedan incorporarse al mundo laboral sin abandonar sus hogares. No en vano, el 25% de quienes trabajan en BPO son madres cabeza de hogar y el 40% son estudiantes activos.

Aunque la monetización del contrato de aprendizaje ha sido criticada, algunos expertos insisten en que no siempre desvirtúa su finalidad. En muchas ocasiones, es la única alternativa para cumplir con la ley en contextos donde no hay condiciones para ofrecer plazas de formación, por limitaciones tecnológicas, logísticas o falta de tutores calificados, por lo que cerrar la brecha entre la oferta y demanda de aprendices no puede ser responsabilidad exclusiva del sector privado.