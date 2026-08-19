“Proponemos que se elimine el IVA a los materiales en las zonas afectadas por el sismo”: presidente de Camacol

La reconstrucción de las ciudades que quedaron en escombros tras el terremoto del 10 de agosto requerirá un plan especial, recursos y coordinación entre Gobierno, regiones y el sector privado.
Así lo considera el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien dijo que la política tradicional de vivienda no será suficiente para atender la magnitud de los daños y plantea al Gobierno de Abelardo de la Espriella ampliar las modalidades de subsidios más allá de Mi Casa Ya, facilitar el acceso a financiación y acelerar los procesos de intervención.
Herrera también estima que el sector constructor está en capacidad de producir las cerca de 35.000 viviendas destruidas, pero advierte que la reconstrucción podría tardar más de cuatro años y que será necesario mantener, al mismo tiempo, las políticas ordinarias de vivienda social para las regiones que no resultaron afectadas.