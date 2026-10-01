Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”

Bruce Mac Master presentó este jueves 1 de octubre su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que ocupó durante 12 años.
En una carta dirigida a la Junta de Dirección General, los afiliados, los trabajadores de la organización y la opinión pública, explicó que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y en medio de las dificultades que, según afirmó, ha enfrentado el gremio en las últimas semanas.
“He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI”, escribió Mac Master. El dirigente señaló que la decisión no fue sencilla, pues la intención de la organización era trabajar con el Gobierno para enfrentar los desafíos del país y promover el desarrollo económico. “Habíamos decidido ser parte activa de las soluciones que requiere el país y contribuir a liderarlas”, afirmó.