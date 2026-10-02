Se agita el sonajero para reemplazar a Bruce Mac Master en la Andi: estos son los nombres que suenan

La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) abrió el proceso para definir quién asumirá uno de los principales cargos gremiales del país, después de más de 13 años de gestión. Aunque la Andi todavía no ha anunciado candidatos oficiales, entre los nombres que han comenzado a circular están María Paula Correa, Alberto Samuel Yohai, Antonio Celia y María Claudia Lacouture. La elección estará a cargo de la Junta de Dirección General, que deberá avanzar en el proceso de selección. Entre los factores que se estarían considerando está que el próximo presidente del gremio cuente con el visto bueno del Gobierno nacional. Puede leer: Esta es la carta completa con la que Bruce Mac Master renunció a la Andi: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”

Antonio Celia habría rechazado la propuesta

Uno de los nombres que surgió es el de Antonio Celia, empresario barranquillero y expresidente de Promigas. De acuerdo con la información conocida, la posibilidad de que Celia asumiera la presidencia de la Andi ya habría sido explorada, pero el empresario habría rechazado la propuesta.

Lacouture y Yohai también aparecen entre las opciones

En las conversaciones también han aparecido María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, y Alberto Samuel Yohai. Lacouture cuenta con trayectoria en los sectores empresarial, turístico y de comercio exterior. Yohai, por su parte, tiene experiencia en el sector privado y en la representación gremial, y fue fundador y presidente de SAY Solutions. Entérese: “Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi A lo largo de su carrera, Yohai también trabajó para Ericsson Telecom en Estocolmo y Ciudad de México, la Embajada de Colombia en España y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, en Washington, D. C. Por ahora, sus nombres hacen parte de las posibilidades mencionadas, pero no han sido confirmados como candidatos oficiales.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y exministra de Comercio, Industria y Turismo, es uno de los nombres que han comenzado a sonar para suceder a Bruce Mac Master en la presidencia de la Andi. Foto: Colprensa

María Paula Correa tendría respaldo para llegar a la Andi

Otro de los nombres que ha cobrado fuerza es el de María Paula Correa, quien anteriormente aspiró a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Correa estaría entre las posibilidades para ocupar la presidencia de la Andi y podría contar con el respaldo necesario para asumir el cargo. Correa tendría el visto bueno del presidente Abelardo de la Espriella y el apoyo del expresidente Iván Duque. Su eventual llegada también marcaría la presencia de una mujer al frente de uno de los gremios empresariales más importantes del país.

Las razones detrás de la renuncia de Bruce Mac Master

La sucesión de Mac Master se produce después de semanas de tensión alrededor de su permanencia en la dirección de la Andi. Tras conocerse su salida, las primeras reacciones destacaron la importancia de preservar la autonomía de los gremios y su papel dentro de la institucionalidad del país. La relación entre Mac Master y el nuevo Gobierno había estado bajo especial atención desde la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Le interesa: Bruce Mac Master rompe en llanto al recibir condecoración horas después de dejar la Andi: “Hay que defender la democracia” En su carta de renuncia, Mac Master afirmó que durante las últimas semanas se presentaron “circunstancias inesperadas y preocupantes” que hicieron más complejo el entorno de la organización y que podrían tener efectos sobre sus afiliados y empleados. El dirigente sostuvo que “múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”. Según explicó, frente a esa situación buscó actuar “con firmeza y prudencia”, privilegiando los canales institucionales y los intereses de la organización por encima de sus consideraciones personales. También señaló que la Junta de Dirección General y la Mesa Directiva participaron en los esfuerzos para encontrar una salida, con el propósito de preservar la capacidad de interlocución de la Andi con el Gobierno y mantener su independencia. Sin embargo, esos esfuerzos no tuvieron el resultado esperado. “A pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos”, afirmó Mac Master. Y agregó: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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